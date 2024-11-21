Диетолог перечислил продукты, необходимые в школьных столовых

В школьных столовых обязательно должны быть мясо, молоко и овощи, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Маргарита Королева. По ее словам, при этом культуру питания у детей формирует семья.

© РИА Новости

Врач отметила, что рацион питания школьника должен быть сбалансированным и разнообразным — в нем должны присутствовать белки, клетчатка, жиры и углеводы.

«Должны быть продукты из разных групп: мясо, птица, рыба, молоко, творог, запеканки, пудинги, сливочное, растительное масло, яйца. Конечно, макарошки и картофель могут быть, но в сочетании с овощами, зеленью, белком каким-то», — подчеркнула Королева.

Она добавила, что ученикам младших классов необходимы молочные продукты, содержание белка в которых поддерживает рост и развитие детей, а жиры способствуют формированию гормонального баланса.

Лучшими напитками для школьников станут чай и чистая вода, указала диетолог.

При этом утверждение о том, что котлеты с тушеными овощами невкусные, — это стереотип. Родители должны с детства приучать ребенка к полезной еде и на своем примере показывать, что такое хорошо и что такое плохо, подытожила специалист.

Ранее в Красноярске в школе № 76 дети отравились обедом. Врачи подозревают у учеников острую кишечную инфекцию. Двух детей госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном лечении.