Рецепт необычной заправки для оливье

Обычно оливье заправляют майонезом или сметаной. Однако этот соус вас точно заставит забыть о них.

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Возьмите одно авокадо, две столовые ложки подсолнечного масла, чайную ложку горчицы, мед по вкусу, 10 граммов укропа, столовую ложку лимонного сока, соль по вкусу и три столовые ложки греческого йогурта.

В отдельной емкости смешайте горчицу, масло, йогурт и лимонный сок. Взбейте все ингредиенты до однородности.

Авокадо очистите от кожуры и косточки, переложите все в блендер и измельчите до состояния пасты. Перелейте к остальным продуктам и снова перемешайте, добавьте соль, мед и зелень. Заправьте салат.

Ранее сообщалось, что из яблок и творога может получиться отличный десерт. Он точно станет главным героем на столе во время чаепития. При этом блюдо не требует добавления сахара и муки. Готовится оно быстро. Такое творожное суфле имеет легкую воздушную текстуру и изумительный вкус. Творог в нем не ощущается.