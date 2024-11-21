Почему не стоит запивать чаем яичницу

Многие привыкли по утрам есть яичницу и запивать ее чаем. Однако это довольно опасная привычка, от которой лучше отказаться. На завтрак можно выпить чай, если вы не ели яичницу.

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Чай — это источник танина. Он мешает усвоению важных компонентов, содержащихся в яйцах. Вы не получите никакой пользы от продукта, если запьете его чаем. Кроме того, если запивать этим напитком жареный продукт, можно столкнуться с проблемами ЖКТ.

Ранее сообщалось, что у любой хозяйки борщ должен получаться не только наваристым и вкусным, но и с насыщенным цветом. Для этого важно соблюдать несколько простых правил.

Также NEWS.ru рассказывал, что многие помнят манник еще с советского времени. Сейчас хозяйки редко готовят это блюдо, хотя оно получается вкусным и простым. Готовится по принципу «3 стакана».