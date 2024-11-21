Рецепт шоколадного пирога без сливочного масла и муки

Хозяйки всегда особенно ценят простые и быстрые рецепты. Вот так и шоколадный пирог можно приготовить без сливочного масла и муки. Получается очень вкусно.

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Возьмите по 100 г сахара и растительного масла, 160 г кукурузной муки, 350 мл кефира, чайную ложку разрыхлителя, 30 г какао, три яйца, один апельсин, 50 г темного шоколада.

Яйца смешайте с кефиром, добавьте растительное масло, сахар и разрыхлитель. Добавьте апельсиновую цедру и перемешайте венчиком.

Когда масса станет однородной, добавьте какао, просейте муку и вымесите венчиком. Тесто перелейте в смазанную маслом форму и поставьте в разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут. По готовности полейте пирог растопленным шоколадом.

Ранее сообщалось, что у любой хозяйки борщ должен получаться не только наваристым и вкусным, но и с насыщенным цветом. Для этого важно соблюдать несколько простых правил.