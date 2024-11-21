Пчеловод раскритиковал исследование Роскачества о меде

Исследование Роскачества о меде — это фантазия, которой нельзя доверять, заявил президент общественной организации «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс в разговоре с «Ридусом». Так он прокомментировал заявление специалистов ведомства о том, что 80% меда в России являются подделкой.

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«Роскачество постоянно публикует разные материалы, как у нас все плохо. Но где в таком случае штрафы и уголовные дела? Если продукт не соответствует стандартам качества и незаконно находится на прилавке, должно быть возбуждено уголовное или хотя бы административное дело. Где они? Их нет. Получается, исследование Роскачества — не исследование вовсе, а чья-то фантазия. Фантазеры они», — подчеркнул пчеловод.

Он добавил, что на сегодняшний день в России медом именуется не только натуральный продукт пчеловодства, но и разные сладости. Так, натуральный пчелиный мед проверяется экспертами ветеринарной службы, а искусственный — пищевыми лабораториями. Но Роскачество включает такой продукт в исследование и пугает покупателей своими выводами о его свойствах.

Российское пчеловодство может пострадать от действий Роскачества, если потребители поверят в его исследование и откажутся от покупки меда, подытожил Кукс.

Ранее в Роскачестве сообщили, что около 80% меда на российском рынке оказались подделкой. Эксперты проанализировали 21 торговую марку из разных регионов России, обязательным стандартам соответствовали четыре бренда.