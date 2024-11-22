Пасечник высказался о качестве меда в магазинах

Пасечник Роман Пучков высказался о качестве мёда в магазинах.

«Бывает, что пчеловоды, когда идёт взяток, скармливают пчёлам небольшой процент сахара, а в общей массе этого не будет видно. У кого большие пасеки, те, думаю, не будут этим заниматься, потому что они уже знают, где какой медосбор и где что цветёт, везде стоят контрольные весы, и видно, что идёт взяток», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, испортить мёд могут и в самих сетевых магазинах, с которыми пасечники заключают договор: для усиления вкуса используют разные добавки.

Как отметил Пучков, поля могут обрабатывать некачественными пестицидами и это отражается на цветках.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило канцерогены в мёде некоторых брендов.