Рецепт паштета из фасоли и грибов

Белок — строительный материал организма, необходимый и постящимся, и веганам. К счастью, протеинов достаточно и в растительных продуктах. Делимся рецептом сытного паштета из фасоли и грибов.

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Ингредиенты

Фасоль красная — 300 г;

Шампиньоны — 200 г;

Масло растительное — 6 ст. л;

Сок лимона — 1 ст. л;

Лук — 1 шт;

Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Выложите фасоль в холодную воду и оставьте на шесть часов. Далее поменяйте воду, доведите до кипения и варите два часа. Слейте воду из-под фасоли в отдельную емкость.

Лук мелко нашинкуйте кубиками, обжарьте в масле до золотистости.

В отдельную сковороду выложите грибы, нарезанные слайсами. Жарьте в масле 6–7 минут.

Выложите фасоль, грибы и лук в чашу блендера и пюрируйте до кремовой консистенции. Чтобы сделать паштет нежнее, влейте часть воды, в которой варилась фасоль.

Добавьте сок лимона, соль и перец, перемешайте и оставьте остывать.

Белковый паштет готов! Подавайте в постных тарталетках или с багетом.

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