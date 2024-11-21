Рецепт паштета из фасоли и грибов: кладезь растительного белка
Белок — строительный материал организма, необходимый и постящимся, и веганам. К счастью, протеинов достаточно и в растительных продуктах. Делимся рецептом сытного паштета из фасоли и грибов.
Ингредиенты
- Фасоль красная — 300 г;
- Шампиньоны — 200 г;
- Масло растительное — 6 ст. л;
- Сок лимона — 1 ст. л;
- Лук — 1 шт;
- Соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Выложите фасоль в холодную воду и оставьте на шесть часов. Далее поменяйте воду, доведите до кипения и варите два часа. Слейте воду из-под фасоли в отдельную емкость.
Лук мелко нашинкуйте кубиками, обжарьте в масле до золотистости.
В отдельную сковороду выложите грибы, нарезанные слайсами. Жарьте в масле 6–7 минут.
Выложите фасоль, грибы и лук в чашу блендера и пюрируйте до кремовой консистенции. Чтобы сделать паштет нежнее, влейте часть воды, в которой варилась фасоль.
Добавьте сок лимона, соль и перец, перемешайте и оставьте остывать.
Белковый паштет готов! Подавайте в постных тарталетках или с багетом.
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