Рецепт сала в пиве

Сало в пиве — это вкуснейший деликатес, который часто готовят на Кубани. Этот рецепт передается из поколения в поколение. Оно будет таять во рту.

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Для приготовления возьмите 2 кг сала с прослойками, 1,5 литра светлого пива, шелуху 10 луковиц, три головки чеснока, две щепотки черного молотого перца и 0,5 кг соли.

В кастрюлю нарежьте сало на куски, залейте пивом и по бокам кастрюли выложите луковую шелуху. Аккуратно распределите ее со всех сторон.

Варите сало на среднем огне, выдержите около 20 минут после закипания. Дайте остыть в кастрюле.

Чеснок почистите и пропустите через пресс, смешайте с солью и перцем. На остывшем сале со стороны кожицы сделайте ромбовидные надрезы глубиной около сантиметра. Обмажьте смесью соли и перца, положите в пакет на сутки и уберите в холодильник, а потом в морозилку.

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