Рецепт для похудения: свиной гуляш

Вкусное и простое блюдо на обед и ужин. Свиной гуляш готовится быстро и получается вкусным и сытным, а также не вредит фигуре.

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Возьмите 400 г свинины, луковицу, по столовой ложке томатной пасты и муки, по чайной ложке сахара и сухой аджики, соль по вкусу, 1/2 чайной ложки красного перца, два лавровых листа и три столовые ложки растительного масла.

Нарежьте свинину, обжарьте ее на растительном масле, добавьте мелко нарезанный лук, соль и специи. Перемешайте и жарьте до мягкости лука.

Через 10 минут добавьте муку, перемешайте и продолжайте жарить. Добавьте томатную пасту, сахар и соль. Перемешайте и жарьте еще четыре минуты.

Влейте кипяченую воду, положите лавровый лист и тушите полчаса под крышкой. Блюдо готово!

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