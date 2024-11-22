Польза и вред бананов: что нужно знать перед употреблением

В 2024 году Россия стала ввозить меньше бананов из Эквадора, на долю которого традиционно приходится большинство поставок этих плодов в нашу страну. Но не стоит беспокоиться о том, что желтый плод исчезнет из магазинов, особенно перед Новым годом, — его также привозят из Бразилии, Колумбии, Индии и других стран. Обычно зимой россияне покупают больше бананов, чем летом — ведь это один из самых доступных фруктов (а на самом деле ягод) с полезными веществами. «Лента.ру» рассказывает о пользе и вреде бананов, как их правильно выбрать в магазине и хранить дома.

© Lenta.ru

Бананы: фрукт или ягода

Многие привыкли думать, что банан — это фрукт. Действительно, взвешивая эти плоды в супермаркете, мы обычно находим их в одном разделе с апельсинами и яблоками.

На самом деле банан — это ягода, относящаяся к семейству травянистых растений Банановые (Musaceae).

Ведь у него много семян и он состоит из трех отдельных слоев: экзокарпа (наружной кожицы), мезокарпа (мясистой середины) и эндокарпа (самой внутренней части, в которой находятся семена). Все это с точки зрения ботаники признаки ягоды.

Банан — это многолетнее растение, достигающее высоты до 10 метров. У плодов характерная изогнутая форма и мягкая, сладкая мякоть. Они покрыты тонкой кожурой, которая может быть желтой, зеленой или красной (в зависимости от сорта). Внутри мякоть белая или кремовая и содержит маленькие черные семена, хотя в большинстве коммерческих сортов они практически незаметны.

Родиной банана считаются острова Малайского архипелага, где, как полагают ученые, древние жители впервые начали культивировать его для употребления в пищу. Сейчас же эти плоды выращиваются в тропических и субтропических регионах, включая страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Основные сорта бананов

Кавендиш. Самый популярный сорт, который мы часто видим в магазинах. Он сладкий, мягкий и подходит для употребления в сыром виде.

Самый популярный сорт, который мы часто видим в магазинах. Он сладкий, мягкий и подходит для употребления в сыром виде. Плантаны — овощные бананы. Они крупнее и менее сладкие, чем плоды из группы кавендиш. Отличительная черта в том, что плантаны обычно готовят перед употреблением — их жарят, варят или запекают. Они широко используются в кулинарии во многих странах.

Они крупнее и менее сладкие, чем плоды из группы кавендиш. Отличительная черта в том, что плантаны обычно готовят перед употреблением — их жарят, варят или запекают. Они широко используются в кулинарии во многих странах. Красный банан. У этого сорта красная кожура и сладкая, кремовая мякоть. Он менее распространен, но отличается уникальным вкусом и часто используется в десертах.

У этого сорта красная кожура и сладкая, кремовая мякоть. Он менее распространен, но отличается уникальным вкусом и часто используется в десертах. Банан Бурро. Сорт отличается короткой, толстой формой и немного кислым вкусом. Он подходит для выпечки.

Сорт отличается короткой, толстой формой и немного кислым вкусом. Он подходит для выпечки. Дамский пальчик. Бананы меньшего размера, со сладким и насыщенным вкусом. Часто используются в десертах и салатах.

КБЖУ банана на 100 граммов

Калории — 88;

Белки — 0,74 грамма;

Жиры — 0,29 грамма;

Углеводы — 23 грамма;

Пищевые волокна — 4,6 грамма.

Польза бананов

Как и у большинства овощей и фруктов, у бананов масса полезных для здоровья свойств. Они могут стать отличной поддержкой для организма в любое время года. Чем именно так хороши эти плоды?

Насыщают организм витаминами и минералами

Так, бананы содержат:

Витамин C, который поддерживает иммунную систему и способствует заживлению воспалений и травм;

который поддерживает иммунную систему и способствует заживлению воспалений и травм; Витамины B2 и B6, которые играют важную роль в обмене веществ и укрепляют нервную систему;

которые играют важную роль в обмене веществ и укрепляют нервную систему; Калий, который помогает регулировать уровень жидкости в организме, здоровье почек и сердца, а также кровяное давление.

В банане присутствуют и другие витамины группы В, витамины А, Е и К, а также медь, фосфор, цинк и железо.

Улучшают работу кишечника

Вместе с тем в банане содержатся растворимые и нерастворимые пищевые волокна, что позитивно влияет на пищеварение. Пищевые волокна, или клетчатка, не только помогают поддерживать здоровье кишечника и могут предотвращать запоры, но и снижают уровень «плохого» холестерина в организме.

Помогают против воспалений

В бананах присутствуют и антиоксиданты: такие, как катехины. Они помогают бороться с окислительным стрессом (процесс, при котором клетка разрушается из-за окисления) в клетках тела и, соответственно, с воспалениями в организме.

Дают энергию

Из всех фруктов и ягод бананы считаются самыми углеводными, но у этого есть не только минусы. Так, бананы обеспечивают быстрый источник энергии. Это делает их популярным выбором среди спортсменов и тех, кто ведет активный образ жизни.

Улучшают настроение

Еще один большой плюс бананов — они содержат аминокислоту триптофан, которая в организме преобразуется в серотонин — гормон счастья. А значит, употребление бананов помогает улучшить настроение и бороться со стрессом.

Вред бананов

Много сахара и калорий

Бананы содержат большое количество природного сахара — фруктозы, которая может повышать уровень глюкозы в крови. А потому людям с сахарным диабетом и тем, кто следит за своим весом, этим продуктом увлекаться не стоит.

Если полностью отказаться от бананов не получается, важно помнить: в нем крахмал превращается в простые сахара по мере созревания, поэтому при наличии диабета или при похудении лучше выбирать менее зрелые плоды и менее сладкие сорта.

Помимо того что бананы быстро повышают уровень сахара в крови, их частое употребление может способствовать образованию кариеса. Бактерии во рту любят простые углеводы, на которых активно размножаются и выделяют кислоту, поражающую зубы. По этой причине так важно соблюдать гигиену полости рта после того, как съели любые сладкие фрукты и ягоды.

Проблемы с пищеварением

У некоторых людей бананы могут вызывать вздутие живота и другие проблемы с пищеварением, особенно если употреблять их в больших количествах. Это может быть связано с индивидуальной реакцией на высокий уровень содержания клетчатки.

Аллергические реакции

Встречается такое довольно редко, но у некоторых людей может возникать аллергия на бананы. Особенно осторожными нужно быть тем, кто уже знает о своей непереносимости других фруктов и ягод. Симптомы аллергии на банан могут включать зуд, сыпь или отек.

Нарушение баланса калия

Хотя сам по себе калий полезен, но его чрезмерное употребление может привести к гиперкалиемии — состоянию, при котором уровень калия в крови слишком высок. Это может быть по-настоящему опасно для людей с заболеваниями почек.

Выбор и хранение

Как выбирать бананы?

«При выборе бананов прежде всего рекомендую обращать внимание на кожуру — фрукт должен иметь однотонную матовую кожуру желтого или зеленовато-желтого цвета без черных пятен и повреждений. Важно отметить, что зеленые бананы будут храниться дольше», — говорит нутрициолог Кристина Ляшко в беседе с «Лентой.ру».

Чек-лист для выбора бананов

Цвет кожуры. В идеале у бананов ярко-желтая кожура. Зеленые бананы могут быть недозрелыми, а коричневые и черные — перезревшими.

В идеале у бананов ярко-желтая кожура. Зеленые бананы могут быть недозрелыми, а коричневые и черные — перезревшими. Наличие пятен. Небольшие коричневые пятна на кожуре могут свидетельствовать о том, что бананы достаточно спелые, и это нормально. А вот слишком много коричневых пятен указывают на перезрелость.

Небольшие коричневые пятна на кожуре могут свидетельствовать о том, что бананы достаточно спелые, и это нормально. А вот слишком много коричневых пятен указывают на перезрелость. Форма. Выбирать следует бананы с ровной, гладкой формой. Изогнутость или неровности могут быть сигналом о повреждениях.

Выбирать следует бананы с ровной, гладкой формой. Изогнутость или неровности могут быть сигналом о повреждениях. Твердость. При выборе стоит нажать на банан — он должен быть слегка упругим. Если он слишком твердый, значит, он недозрелый, а если слишком мягкий — перезрелый.

Как хранить бананы?

«Лучше всего хранить бананы отдельно от других фруктов в прохладном месте без прямых солнечных лучей. Не рекомендуется мыть фрукты и хранить их в целлофановом пакете», — замечает эксперт.

Чек-лист для хранения бананов

Правильная температура. Хранить бананы нужно при комнатной температуре. Холод в холодильнике может остановить процесс созревания и изменить текстуру плода.

Хранить бананы нужно при комнатной температуре. Холод в холодильнике может остановить процесс созревания и изменить текстуру плода. Разделение. При покупке нескольких бананов хранить их следует отдельно. Это не даст продукту испортиться слишком быстро.

При покупке нескольких бананов хранить их следует отдельно. Это не даст продукту испортиться слишком быстро. Подвешивание. Лучше всего хранить плоды в подвешенном состоянии — например, на так называемой «вешалке для бананов». Это помогает избежать повреждений и преждевременных черных точек на кожуре.

Как часто можно есть бананы

Хотя эти плоды не так уж безвредны, есть бананы каждый день вполне допустимо. Только не стоит перебарщивать с количеством.

«Бананы — довольно неоднозначный продукт питания, так как имеет высокое содержание сахара и крахмала, — подчеркивает Кристина Ляшко. — При этом он же — кладезь полезных веществ, которые необходимы каждому из нас».

По словам нутрициолога, бананы прекрасно вписываются в ежедневный рацион при сбалансированном питании и соблюдении правильных пропорций белков, жиров и углеводов. Но следует помнить, что в одном среднем банане содержится до 56 процентов суточной нормы витамина В6. При этом суточная доза калия и магния присутствует примерно в 3-4 плодах. А значит, около двух бананов можно съесть в день, не переживая о негативных последствиях.

«Но если же вы сбрасываете вес, то следует ограничить потребление бананов до двух–трех штук в неделю», — Кристина Ляшко, нутрициолог.

Бананы едят не только в чистом виде. Их также можно добавлять в коктейли, смузи, каши, фруктовые салаты и использовать для выпечки.

Полезные рецепты

Зачастую рецептами с бананами интересуются те, кто старается придерживаться здорового питания, ведь этот продукт хорошо заменяет более вредные сладости.

Делимся тремя простыми рецептами, с которыми бананы точно не задержатся на кухне.

Банановый смузи

Ингредиенты:

1 спелый банан;

1 стакан йогурта или молока;

1 столовая ложка меда — по желанию;

1/2 чайной ложки ванильного экстракта;

Лед — по желанию.

Приготовление:

Положить все ингредиенты в блендер; Взбить до получения однородной массы; Разлить по стаканам и подавать сразу.

Овсянка с бананом и орехами

Ингредиенты:

1/2 стакана овсяных хлопьев;

1 стакан молока или воды;

1 спелый банан;

1/4 стакана орехов (например, грецких или миндаля);

1 чайная ложка меда или кленового сиропа — по желанию;

Корица — по желанию.

Приготовление:

В кастрюле довести молоко до кипения. Добавить овсяные хлопья и варить на медленном огне около 5 минут, периодически помешивая. В это время нарезать банан, растолочь орехи. Когда овсянка готова, добавить в нее нарезанные бананы, орехи, мед и корицу. Перемешать и подавать горячей.

Банановые панкейки

Ингредиенты:

1 спелый банан;

1 яйцо;

1/2 стакана муки;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

Щепотка соли;

Масло для жарки.

Приготовление: