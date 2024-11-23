Как приготовить дома дубайский шоколад? Пошаговый рецепт

Дубайский шоколад — пожалуй, главный кондитерский тренд 2024 года. Стоят большие плитки с хрустящей орехово-мучной смесью внутри немало — цена на аутентичный дубайский шоколад на маркетплейсах колеблется около 3-4 тысяч рублей. «Лента.ру» рассказывает, как сделать этот десерт самостоятельно в домашних условиях.

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Что такое дубайский шоколад

«Это большая плитка темного или молочного шоколада с необычной хрустящей начинкой, которая состоит из обжаренного теста катаифи, фисташковой пасты и кунжутной пасты тахини. Соль и специи в начинке опциональны», — пояснила «Ленте.ру» кондитер Елена Золотарева.

Тесто катаифи — главная изюминка начинки дубайского шоколада. Это традиционная восточная сладость в форме тончайших нитей из муки и крахмала. Второе название теста — волосы ангела.

Кто придумал дубайский шоколад?

Основательница Fix Сара — небольшой семейной кондитерской в арабском эмирате Дубай — в 2021 году ушла в декрет, а свободное время посвятила разработке новых интересных начинок для молочного шоколада. Главной идеей было упаковать внутрь плитки внушительный слой еще одного десерта. Одним из них стала смесь тахини, фисташковой пасты и катаифи.

Поначалу продукция не пользовались большим спросом, пока в конце 2023 года TikTok-блогеры не начали выкладывать обзоры на этот шоколад в своих каналах и хвалить его неповторимый вкус. Аппетитные видеодегустации и похрустывание начинкой прямо в микрофон привлекли сотни, а потом и тысячи клиентов.

Семейную кондитерскую срочно пришлось расширять до производства. На волне растущего спроса появилось множество других производителей — как в ОАЭ, так и в других странах мира.

Рецепты

Классический дубайский шоколад с фисташковой пастой

Для приготовления дубайского шоколада необходимо закупить качественные ингредиенты: хорошую фисташковую пасту без примесей и ароматизаторов, красителей и связующих, отметила Елена Золотарева. Если такую сложно найти в магазине, можно перемолоть орехи в блендере самостоятельно, но это трудозатратно и долго.

Кроме того, понадобятся специальные приспособления — пластиковая или силиконовая форма для плитки шоколада, а также силиконовая лопатка (алюминиевая не подойдет, поскольку будет окисляться).

Ингредиенты:

200 граммов качественного шоколада (молочный или горький — по вашему вкусу) — лучше купить бельгийский шоколад в дропсах;

50 граммов теста катаифи — можно купить на маркетплейсах или в некоторых супермаркетах;

50 граммов фисташковой пасты; 25 граммов пасты тахини;

соль.

Приготовление:

Тесто катаифи надо мелко нарезать полосками, похожими на тонкую вермишель, и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Еще горячим тесто нужно смешать с фисташковой и кунжутной пастой тахини; добавить щепотку соли и по желанию — ванильный экстракт. Вымешать начинку нужно тщательно, но не превращая тесто в кашу: оно должно хрустеть. Начинку нужно полностью охладить. Растопите 200 граммов шоколада на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Постоянно перемешивайте шоколад, чтобы он прогрелся равномерно, и не допускайте закипания. Разделите общий объем шоколада пополам, влейте первую половину в форму, подождите, пока первый слой шоколада застынет и выложите сверху начинку. Закройте ее оставшейся половиной жидкого шоколада. Форму предварительно ничем смазывать не нужно. Оставьте готовый десерт остывать и стабилизироваться до полного застывания.

Готовый дубайский шоколад необходимо хранить в холодильнике, чтобы его начинка не испортилась, и употребить в течение нескольких дней

Тесто катаифи

«Из-за огромной популярности этого десерта катаифи пропадает с полок магазинов со скоростью света, но это тесто можно приготовить самостоятельно», — отметила кондитер.

Кроме того, судя по негативным отзывам, на маркетплейсах можно купить тесто с плесенью — значит, объясняет кондитер, оно хранилось в неподходящих условиях. Лучше не рисковать и приготовить домашнее катаифи.

Ингредиенты:

100 граммов пшеничной муки;

100 граммов кукурузного крахмала;

260 граммов воды;

2 грамма соли;

15 граммов растительного или сливочного масла — по вкусу;

Приготовление

Растопите сливочное масло. В чистой сухой миске соедините все ингредиенты с маслом до полной однородности. Лучше сделать это погружным блендером. Готовое тесто необходимо процедить через сито, чтобы избавиться от комочков. Перелейте тесто в кондитерский мешок или в плотный пакет, отрежьте маленький кончик (чем меньше — тем лучше) и начните наливать тесто тонкими нитями на раскаленную сковороду по спирали. Как схватится, переверните получившийся ажурный «блинчик» на другую сторону. Нужно, чтобы тесто прожарилось внутри, но не пережарилось снаружи. Оно должно быть золотистого цвета. Оставьте все «блинчики» полностью остыть. После чего нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте снова — до более золотого цвета.

Чем заменить ингредиенты

Уникальность дубайского шоколада — в текстуре начинки и оригинальном сочетании ингредиентов. Если хочется сделать эту восточную сладость максимально приближенной к оригиналу, нужно использовать аутентичные продукты. При замене составляющих рецепта аналогами финальный вкус будет отличаться.

Чем заменить фисташковую пасту

«Фисташковую пасту можно заменить перемолотыми в блендере фисташками. Молоть придется довольно долго, и нужно следить, чтобы устройство не сгорело», — предупредила Елена Золотарева.

Совет от кондитера: чтобы фисташки было легче измельчать, можно добавить к ним немного растительного масла без запаха

Чем заменить кунжутную пасту

По примеру фисташковой пасты кунжутную можно также приготовить самостоятельно: для этого перебейте кунжутные семена в блендере до состояния однородного пюре.

Чем заменить бельгийский шоколад

Бельгийский шоколад можно заменить более дешевыми аналогами — плитками хорошего молочного или горького шоколада без наполнителей. Но не берите самые дешевые, они испортят вкус десерта.