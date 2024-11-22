$100.68+0.46106.08+0.27
Войти в почту

Бутерброды с селедкой под горчичным соусом — фуршетный вариант закуски

Подавать селедку на праздничный стол, когда ожидается очень много гостей, удобнее всего на бутербродах. Так ее можно взять, не рискуя испачкать все вокруг маслом с запахом рыбы. Кроме того, в руках у гостей окажется сразу полноценная закуска — хлеб с сельдью под соусом. Готовим!

Как приготовить бутерброды с селедкой под горчичным соусом
© unsplash

Ингредиенты:

  • Филе слабосоленой сельди — 200 г;
  • Зерненая горчица — 3 ч. л;
  • Оливковое масло — 2 ч. л;
  • Столовый уксус 9% — 1 ч. л;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Красный лук — 2 шт;
  • Бородинский хлеб — 300 г.

Филе сельди нарезаем мелкими кусочками. Маленькие луковички нарезаем кольцами. В небольшой миске взбиваем вилкой масло, горчицу, уксус, соль и перец. Затем добавляем в соус селедку и перемешиваем. Сельдь в заправке выкладываем на ломтики хлеба и украшаем каждый парой колец лука. Подаем на большом блюде.

Еда