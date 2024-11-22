Как приготовить бутерброды с селедкой под горчичным соусом

Подавать селедку на праздничный стол, когда ожидается очень много гостей, удобнее всего на бутербродах. Так ее можно взять, не рискуя испачкать все вокруг маслом с запахом рыбы. Кроме того, в руках у гостей окажется сразу полноценная закуска — хлеб с сельдью под соусом. Готовим!

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Ингредиенты:

Филе слабосоленой сельди — 200 г;

Зерненая горчица — 3 ч. л;

Оливковое масло — 2 ч. л;

Столовый уксус 9% — 1 ч. л;

Соль, перец — по вкусу;

Красный лук — 2 шт;

Бородинский хлеб — 300 г.

Филе сельди нарезаем мелкими кусочками. Маленькие луковички нарезаем кольцами. В небольшой миске взбиваем вилкой масло, горчицу, уксус, соль и перец. Затем добавляем в соус селедку и перемешиваем. Сельдь в заправке выкладываем на ломтики хлеба и украшаем каждый парой колец лука. Подаем на большом блюде.