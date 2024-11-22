Рецепт каши для людей с диабетом II типа

Вкусный завтрак — каша для пациентов с диабетом II типа
При сахарном диабете классическим вариантом завтрака может стать каша. Пациентам рекомендуют готовить, ячневую крупу, булгур, киноа, овсянку и пшенку. Разбавлять пресную основу можно любимыми специями, ягодами и орешками. Сегодня попробуем приготовить ягодную кашу для пациентов с диабетом
Ингредиенты
- Киноа — ⅕ стакана;
- Черника — по вкусу;
- Клубника — по вкусу;
- Тыквенные семечки — 1 чайная ложка;
- Корица — ½ чайной ложки.
Способ приготовления
- Варим киноа в воде, следуя инструкции на упаковке.
- Готовую крупу посыпаем ягодами черники и клубники. Их можно заменить на вишню, яблоки или другие фрукты и ягоды, которые вам разрешил врач.
- Готовое блюдо посыпьте тыквенными семечками и корицей.
Также предлагаем попробовать смузи из граната.