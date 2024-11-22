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Вкусный завтрак — каша для пациентов с диабетом II типа

При сахарном диабете классическим вариантом завтрака может стать каша. Пациентам рекомендуют готовить, ячневую крупу, булгур, киноа, овсянку и пшенку. Разбавлять пресную основу можно любимыми специями, ягодами и орешками. Сегодня попробуем приготовить ягодную кашу для пациентов с диабетом

Рецепт каши для людей с диабетом II типа
© unsplash

Ингредиенты

  • Киноа — ⅕ стакана;
  • Черника — по вкусу;
  • Клубника — по вкусу;
  • Тыквенные семечки — 1 чайная ложка;
  • Корица — ½ чайной ложки.

Способ приготовления

  1. Варим киноа в воде, следуя инструкции на упаковке.
  2. Готовую крупу посыпаем ягодами черники и клубники. Их можно заменить на вишню, яблоки или другие фрукты и ягоды, которые вам разрешил врач.
  3. Готовое блюдо посыпьте тыквенными семечками и корицей.

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Еда