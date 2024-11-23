Как приготовить домашний творог из молока или кефира

Творог — один из самых доступных продуктов, позволяющих человеку получить необходимые для организма белок и кальций, витамины группы B, A, PP и другие полезные вещества. Покупной творог по составу практически не отличается от домашнего, и все же многие предпочитают продукт, приготовленный своими руками. Кроме того, порой приготовление творога — лучший способ спасти невостребованное молоко, которое уже давно стоит на полке холодильника. «Лента.ру» делится простыми рецептами вкусного домашнего творога.

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Как выбрать молоко или кефир для домашнего творога

Молоко

Лучше всего подойдет домашнее, деревенское молоко, без добавления консервантов и стабилизаторов. Его можно приобрести на рынках или у фермеров. Если же такой возможности нет, то подойдет и молоко из супермаркетов, в таком случае предпочтение лучше отдать проверенным производителям.

Для классического творога следует выбрать молоко с содержанием жира 3,5 процента и выше. Можно использовать и обезжиренное молоко, но тогда творог получится более сухим.

Также в случае с покупным молоком выбор стоит сделать в пользу цельного продукта, так как он содержит больше жира и белка, а потому творог будет более густым и насыщенным. Стерилизованное молоко в свою очередь может иметь менее выраженный вкус.

Не стоит забывать и о сроках годности: чем свежее молоко, тем лучше оно подойдет для приготовления творога в домашних условиях.

Кефир

Здесь действуют все те же правила, что и с молоком. Выбирать следует также кефир с нормальным содержанием жира (от 2,5 до 3,5 процента). Обезжиренный кефир тоже подойдет, но тогда творог получится менее кремовым.

В случае с кефиром следует обращать особое внимание на состав: хороший продукт содержит только молоко и закваску. Кефир с искусственными добавками и консервантами лучше не использовать.

Топ-6 лайфхаков, о которых важно знать перед готовкой

Творог можно приготовить двумя способами: с нагревом и без него. Выбор метода зависит от личных предпочтений и удобства. Тем не менее вариант без нагрева обычно получается более нежным. Приготовление творога возможно как в кастрюле, так и на водяной бане. Это также вопрос удобства. Для нагрева молочных продуктов рекомендуется использовать кастрюлю из алюминия или нержавеющей стали с толстым дном. Эмалированная посуда не подходит, так как в ней легко можно поджарить массу. При процеживании творога следует использовать дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли. Под дуршлаг помещается кастрюля или другая емкость для сбора сыворотки. Если оставить творог в дуршлаге всего на пару часов, он будет влажным. Чтобы получить более сухой и рассыпчатый творог, нужно завязать концы марли и повесить узелок над раковиной или кастрюлей на несколько часов или даже на ночь. Время отстаивания зависит от желаемой консистенции: чем дольше сыворотка стекает, тем суше будет конечный продукт. Для того чтобы творог сохранял форму, его можно поместить под небольшой пресс.

Четыре простых рецепта вкусного домашнего творога

Из литра молока или кефира получится примерно 200 граммов творога. Соответственно, с количеством ингредиентов можно варьировать в зависимости от того, сколько конечного продукта хотите получить.

Готовится творог из скисшего молока. В наших рецептах приготовления творога мы предлагаем ускорить процесс добавлением кислоты, однако этого эффекта можно добиться и, просто оставив молоко в теплом месте на один-три дня.

1. Творог из молока без нагрева

Ингредиенты:

1 литр молока;

2-3 столовые ложки кислоты (лимонного сока или уксуса).

Приготовление

Вылить молоко в чистую стеклянную банку; Добавить кислоту и аккуратно перемешать; Накрыть банку марлей или крышкой и оставить в теплом месте на 12-24 часа: скиснет молоко и начнет отделяться сыворотка; Когда сыворотка отделится, взять дуршлаг с марлей (как описано выше), мелкое сито или просто марлю; Процедить смесь через сито, чтобы отделить творог от сыворотки; Промыть творог холодной водой и отжать, если нужно; При необходимости посолить по вкусу и подавать.

2. Творог из молока с нагревом

Один из самых быстрых рецептов домашнего творога.

Ингредиенты:

1 литр молока;

2-3 столовые ложки лимонного сока или уксуса.

Приготовление

Налить молоко в кастрюлю и медленно нагревать на среднем огне; Довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы оно не пригорело; Когда молоко закипит, добавить лимонный сок или уксус и выключить огонь; Дать смеси настояться 10-15 минут, пока не образуются сгустки; Процедить, отжимая лишнюю сыворотку; Промыть творог холодной водой и посолить по вкусу.

3. Творог из молока с лимоном

Ингредиенты:

1 литр молока;

Сок одного лимона.

Приготовление

Налить молоко в кастрюлю и нагреть на среднем огне до 85°C (не доводя до кипения); Снять с огня и влить лимонный сок, аккуратно перемешать; Оставить смесь на 10-15 минут, чтобы она свернулась; Процедить, чтобы отделить творог от сыворотки; Промыть творог под холодной водой и отжать; Добавить немного соли по вкусу и подавать.

4. Творог из кефира

Самый простой способ приготовления творога, при котором он получается еще и очень нежным.

Ингредиенты:

1 литр кефира.

Приготовление:

Вылить кефир в кастрюлю и нагреть на среднем огне до 40-45°C; Выключить огонь и оставить на 15-20 минут; Процедить через марлю, чтобы отделить творог от сыворотки; Промыть творог холодной водой и отжать, если нужно; Посолить и подавать.

Состав и польза творога

Творог — это кисломолочный продукт, который благодаря своему составу обладает множеством полезных свойств:

Белки. В 100 граммах творога содержится около 30 процентов суточной нормы белка, что делает его отличным источником аминокислот, необходимых для роста и восстановления тканей организма. Именно благодаря высокому содержанию белка творог столь популярен среди профессиональных спортсменов и тех, кто просто хочет нарастить мышечную массу.

Кальций. Это важный минерал для здоровья костей и зубов. В 100 граммах творога содержится примерно 100-120 миллиграммов кальция, поэтому потребление этого продукта способствует укреплению костной ткани и может предотвратить остеопороз.

Витамины. Творог богат витаминами группы B (B1, B2, B12), а также витамином A и витамином PP, что способствует улучшению обмена веществ и поддержанию нормальной работы нервной системы.

Пробиотики. Их наличие в твороге нормализует работу кишечника и поддерживает здоровье микрофлоры.

Минералы. В составе этого кисломолочного продукта также присутствуют фосфор, магний, калий и селен, которые играют ключевую роль практически во всех физиологических процессах.

При этом творог — низкокалорийный продукт. Например, калорийность пятипроцентного творога составляет примерно 120 килокалорий на 100 граммов, что делает его отличным продуктом для тех, кто стремится к контролю веса.

~ 120 килокалорий содержится в 100 граммах 5-процентного творога

А благодаря низкому диабетом.

Как хранить творог в домашних условиях

Домашний творог хранится не дольше 3-4 дней, а при добавлении специй, зелени или других ингредиентов срок хранения и вовсе может сократиться до 2-3 дней.

В целях безопасности на 3-4-й день хранения рекомендуется использовать продукт только в блюдах, проходящих термическую обработку, например, в сырниках, запеканках, варениках или ватрушках.

Храниться домашний творог должен в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C в герметичном контейнере или стеклянной банке с крышкой, это предотвратит попадание воздуха и посторонних запахов. Также можно обернуть творог в пленку или марлю.

Заморозка домашнего творога

Если творог не удается съесть в указанный срок, то можно его заморозить. Для этого массу следует разделить на порции, поместить их в герметичные пакеты для заморозки или контейнеры и отправить в морозильную камеру.

Храниться замороженный творог может до трех месяцев. После размораживания он может стать немного более влажным, но переживать не стоит: его вкус при этом не изменится.

Размораживать творог желательно в холодильнике или при комнатной температуре. Делать это в микроволновой печи не рекомендуется, так как в этом случае может значительно измениться его текстура.