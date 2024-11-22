Рецепт для похудения: подлива из куриной грудки

Подлива из куриной грудки одинаково вкусно готовится и в сметане, и в томатной пасте. Она подходит в качестве повседневного блюда и не вредит фигуре.

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Для приготовления возьмите луковицу, морковь, две столовые ложки сметаны, 300 г куриной грудки, пару столовых ложек пшеничной муки, четыре столовые ложки растительного масла, 1,5 стакана воды и соль со специями по вкусу.

Грудку нарежьте на средние кусочки, обжарьте на растительном масле. Морковь натрите, а лук нарежьте кубиками. Добавьте овощи к мясу и жарьте до полуготовности.

Добавьте сметану, специи, соль и лавровый лист. Все перемешайте. Влейте стакан воды, протушите 15 минут мясо со сметаной.

В половине стакана воды разведите муку до полного растворения, влейте к мясу. Помешивайте, потушите еще минуту. Блюдо готово!

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