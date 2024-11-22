Как приготовить пряный пирог «Зимняя сказка»

Пряный пирог «Зимняя сказка» — пошаговый рецепт новогоднего десерта
В Новый год так хочется тепла, уюта и волшебства. Один из способов создать праздничное настроение — испечь ароматный пирог, который наполнит дом сказочными запахами корицы, апельсинов и специй.
Сочетание орехов и сушеных фруктов делает пирог насыщенным и праздничным, а эффектный внешний вид легко превращает этот десерт в центральное украшение стола.
В статье поделились уникальным рецептом пряного пирога «Зимняя сказка». Он станет звездой вашего новогоднего стола и оставит самые теплые воспоминания.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука пшеничная — 250 г;
- Сливочное масло (холодное) — 120 г;
- Сахар — 80 г;
- Яйца — 1 шт;
- Щепотка соли.
Для начинки:
- Молотый миндаль — 100 г;
- Сахар коричневый — 80 г;
- Мед — 2 ст. л;
- Сливки (жирность 20–30%) — 150 мл;
- Апельсиновая цедра — 1 ч. л;
- Сушеные фрукты (клюква, изюм) — 100 г;
- Орехи (грецкие, фундук) — 100 г;
- Специи: корица — 1 ч. л., мускатный орех — 0,5 ч. л., имбирь молотый — 0,5 ч. л.
Для украшения:
- Сахарная пудра;
- Фигурки из теста или засахаренные фрукты.
Пошаговый рецепт
- В глубокой емкости соедините муку, сахар и немного соли. Холодное масло нарежьте кубиками и быстро разотрите с мукой до состояния крошки. Добавьте яйцо и вымесите гладкое тесто. Заверните его в пленку и отправьте в холодильник на полчаса.
- В небольшой кастрюле смешайте сливки, сахар и мед, поставьте на медленный огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до легкого кипения. Добавьте молотый миндаль, специи, цедру апельсина, сушеные фрукты и орехи. Перемешайте и дайте немного остыть.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной около 5 мм. Выложите тесто в форму диаметром 22–24 см, сформировав бортики. Лишнее тесто срежьте — оно понадобится для украшения. Проколите дно вилкой и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
- В слегка подпеченную основу вылейте начинку и равномерно распределите ее. Из оставшегося теста вырежьте звездочки, снежинки или другие новогодние фигурки и уложите их сверху. Выпекайте пирог еще 20–25 минут при той же температуре, пока тесто не подрумянится.
- Готовый пирог остудите до комнатной температуры. Посыпьте его сахарной пудрой, чтобы создать эффект снежного покрова. Для дополнительного декора можно использовать засахаренные клюкву и веточки розмарина, которые напомнят о зиме.
Советы по приготовлению
- Замените сушеные фрукты на ваши любимые (например, инжир или чернослив) для разнообразия вкуса.
- Орехи можно слегка поджарить перед добавлением в начинку — это усилит их аромат.
- Если хотите сделать пирог еще богаче, добавьте щепотку ванили в тесто.
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