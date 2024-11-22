Как приготовить пряный пирог «Зимняя сказка»

В Новый год так хочется тепла, уюта и волшебства. Один из способов создать праздничное настроение — испечь ароматный пирог, который наполнит дом сказочными запахами корицы, апельсинов и специй.

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Сочетание орехов и сушеных фруктов делает пирог насыщенным и праздничным, а эффектный внешний вид легко превращает этот десерт в центральное украшение стола.

В статье поделились уникальным рецептом пряного пирога «Зимняя сказка». Он станет звездой вашего новогоднего стола и оставит самые теплые воспоминания.

Ингредиенты

Для теста:

Мука пшеничная — 250 г;

Сливочное масло (холодное) — 120 г;

Сахар — 80 г;

Яйца — 1 шт;

Щепотка соли.

Для начинки:

Молотый миндаль — 100 г;

Сахар коричневый — 80 г;

Мед — 2 ст. л;

Сливки (жирность 20–30%) — 150 мл;

Апельсиновая цедра — 1 ч. л;

Сушеные фрукты (клюква, изюм) — 100 г;

Орехи (грецкие, фундук) — 100 г;

Специи: корица — 1 ч. л., мускатный орех — 0,5 ч. л., имбирь молотый — 0,5 ч. л.

Для украшения:

Сахарная пудра;

Фигурки из теста или засахаренные фрукты.

Пошаговый рецепт

В глубокой емкости соедините муку, сахар и немного соли. Холодное масло нарежьте кубиками и быстро разотрите с мукой до состояния крошки. Добавьте яйцо и вымесите гладкое тесто. Заверните его в пленку и отправьте в холодильник на полчаса. В небольшой кастрюле смешайте сливки, сахар и мед, поставьте на медленный огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до легкого кипения. Добавьте молотый миндаль, специи, цедру апельсина, сушеные фрукты и орехи. Перемешайте и дайте немного остыть. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной около 5 мм. Выложите тесто в форму диаметром 22–24 см, сформировав бортики. Лишнее тесто срежьте — оно понадобится для украшения. Проколите дно вилкой и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. В слегка подпеченную основу вылейте начинку и равномерно распределите ее. Из оставшегося теста вырежьте звездочки, снежинки или другие новогодние фигурки и уложите их сверху. Выпекайте пирог еще 20–25 минут при той же температуре, пока тесто не подрумянится. Готовый пирог остудите до комнатной температуры. Посыпьте его сахарной пудрой, чтобы создать эффект снежного покрова. Для дополнительного декора можно использовать засахаренные клюкву и веточки розмарина, которые напомнят о зиме.

Советы по приготовлению

Замените сушеные фрукты на ваши любимые (например, инжир или чернослив) для разнообразия вкуса.

Орехи можно слегка поджарить перед добавлением в начинку — это усилит их аромат.

Если хотите сделать пирог еще богаче, добавьте щепотку ванили в тесто.

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