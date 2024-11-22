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Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика

Рецепт творожной запеканки можно легко переделать под потребности людей с диабетом. Без муки и манки, с использованием полезных подсластителей, она станет отличным вариантом завтрака или десерта, сохраняя при этом свою нежность и насыщенный вкус.

Рецепт творожной запеканки без муки и манки для диабетиков
© unsplash

Ингредиенты

  • Творог (жирность 1–5%) — 400 г;
  • Яйца — 2 шт;
  • Подсластитель (эритрит или стевия) — по вкусу;
  • Сметана (10%) — 2 ст. л;
  • Ванилин или корица — по желанию;
  • Ягоды или кусочки фруктов (с низким гликемическим индексом) — для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления

Перетрите творог через сито, чтобы он стал более воздушным. Если используется мягкий творог, этот шаг можно пропустить.

В глубокой миске взбейте яйца с подсластителем до образования легкой пены. Добавьте творог, сметану и тщательно перемешайте до однородной массы.

Добавьте ванилин, корицу или другие любимые специи для аромата. Если хотите, смешайте с мелко нарезанными ягодами или фруктами.

Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Перелейте творожную массу в форму, разровняйте.

Выпекайте около получаса в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Готовая запеканка будет слегка подрумяненной. Проверьте готовность, проткнув центр зубочисткой — она должна выходить сухой.

Остудите запеканку и украсьте свежими ягодами или веточкой мяты.

Полезные свойства творожной запеканки без муки и манки:

  • Гликемический индекс: низкий, подходит для диабетиков;
  • Калорийность: около 120 ккал на 100 г;
  • Время приготовления: около 50 минут.

Попробуйте этот рецепт и насладитесь нежным вкусом полезного блюда!

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