Рецепт творожной запеканки без муки и манки для диабетиков

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика
Рецепт творожной запеканки можно легко переделать под потребности людей с диабетом. Без муки и манки, с использованием полезных подсластителей, она станет отличным вариантом завтрака или десерта, сохраняя при этом свою нежность и насыщенный вкус.
Ингредиенты
- Творог (жирность 1–5%) — 400 г;
- Яйца — 2 шт;
- Подсластитель (эритрит или стевия) — по вкусу;
- Сметана (10%) — 2 ст. л;
- Ванилин или корица — по желанию;
- Ягоды или кусочки фруктов (с низким гликемическим индексом) — для украшения.
Пошаговый рецепт приготовления
Перетрите творог через сито, чтобы он стал более воздушным. Если используется мягкий творог, этот шаг можно пропустить.
В глубокой миске взбейте яйца с подсластителем до образования легкой пены. Добавьте творог, сметану и тщательно перемешайте до однородной массы.
Добавьте ванилин, корицу или другие любимые специи для аромата. Если хотите, смешайте с мелко нарезанными ягодами или фруктами.
Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Перелейте творожную массу в форму, разровняйте.
Выпекайте около получаса в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Готовая запеканка будет слегка подрумяненной. Проверьте готовность, проткнув центр зубочисткой — она должна выходить сухой.
Остудите запеканку и украсьте свежими ягодами или веточкой мяты.
Полезные свойства творожной запеканки без муки и манки:
- Гликемический индекс: низкий, подходит для диабетиков;
- Калорийность: около 120 ккал на 100 г;
- Время приготовления: около 50 минут.
Попробуйте этот рецепт и насладитесь нежным вкусом полезного блюда!
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