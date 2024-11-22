Как из простого картофеля делают изысканные блюда

Сложно представить белорусскую кухню без картофеля. Этот известный овощ используют в десятках блюд. Подача самая разнообразная: картофель вареный, жареный, тертый. Среди излюбленных рецептов – бабка, клецки и драники. Вкус у них отличается, но схож способ приготовления – все делают с душой.

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Чаще всего визитная карточка национальной белорусской кухни – драники. Их виды по пальцам не пересчитать. В интернете можно найти множество вариантов. Но лишь некоторые из них стали основным блюдом на традиционном столе. Так, например, пользуются популярностью классические драники со сметаной и зеленью, деруны – драники на крупной терке с добавлением чеснока, и колдуны – те же драники, но с мясом. Рецепты разные, а основа одна. Нужно измельчить картошку. Но даже здесь есть свои хитрости.

«Прежде, чем делать драники, чтобы они были более золотистые, важно потереть лук. Он передаст свой вкус, сок. И картошка еще не будет чернеть при этом. Очень удобно», – поделился шеф-повар, владелец кейтеринга Никита Кротов.

Профессионалы рекомендуют тереть картошку в тарелку с водой. Это уберет лишний крахмал и сделает драники более цепкими. Ну, а что касается специй, тут все просто – соль и перец по вкусу. Для золотистой корочки в картофельное тесто добавляют немного сметаны. После чего отправляют на сковородку. Главное в процессе жарки – не жалеть масла. Никита Кротов уверен:

«Масло можно распределять, чтобы хватало на все. То есть, драники – это жирная пища. Вкусная пища, которую любят все». И вот – блюдо готово.

Наряду с драниками и колдунами – и деруны. Однако их готовят немного иначе. Сначала замешивают фарш, добавляют тертый лук, приправы и, если хочется поэкспериментировать, – немного бекона.

«Для сочности в тесто можно даже добавить немного воды. Получится тогда более клейкая структура», – рекомендует Никита Кротов.

Далее лепятся шарики, которые отправятся на сковородку. Жарят их на маленьком огне. Чтобы колдуны приготовились изнутри, после основных этапов готовки блюдо отправляют на полчаса в духовку. С драниками и дерунами так делать не нужно. Тертая картошка в обоих блюдах отлично прожарится и на сковородке.

Особое внимание уделяют подаче блюд. По классике отличный вариант подачи картофельных блюд со сметаной и зеленью. Но если хочется разнообразия, можно приготовить и фирменный соус.

Шеф-повар поделился секретом: «Рубим мелко укропчик, потом берем один зубчик чесночка и измельчаем его. С зелени срываем соцветие и мелко крошим. А сметану мы немного подсолим. Можно добавить и перца».

Соус к драникам рекомендуют подавать охлажденным. А дальше остается самое приятное – дегустация.

Когда пробуешь белорусскую кухню, понимаешь, почему она так популярна во всем мире. Настолько сочно, вкусно и так по-домашнему. А самое приятное, что ингредиенты для драников есть буквально на каждой кухне. Главное, хорошенько протопить печь.