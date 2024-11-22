Эксперт объяснил, как выбрать мед

Роскачество провело исследование 21 торговой марки меда. Выяснилось, что только 20% продукции соответствуют обязательным требованиям законодательства. Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ прокомментировал результаты исследования. По его словам, подделки на данном рынке являются «многолетней историей». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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«Я выбираю мед в хороших магазинах или фермерских лавках. В сетях, где я хотя бы надеюсь, что есть какой-то контроль. Я стараюсь не брать самое дешевое, потому что понимаю, что в этом сегменте риски выше. Конечно, разброс цен на мед огромный, я не выбираю самое дорогое, беру что-то в среднем диапазоне», − рассказал он.

Потребитель, по мнению эксперта, находится в двусмысленном положении. Качество меда на рынке вызывает много вопросов. При этом проверить его самостоятельно невозможно. Остается надеяться на контроль со стороны магазинов и производителей, но стопроцентной уверенности в продукте нет.