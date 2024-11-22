Эксперт объяснил, как выбрать мед
Роскачество провело исследование 21 торговой марки меда. Выяснилось, что только 20% продукции соответствуют обязательным требованиям законодательства. Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ прокомментировал результаты исследования. По его словам, подделки на данном рынке являются «многолетней историей». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
«Я выбираю мед в хороших магазинах или фермерских лавках. В сетях, где я хотя бы надеюсь, что есть какой-то контроль. Я стараюсь не брать самое дешевое, потому что понимаю, что в этом сегменте риски выше. Конечно, разброс цен на мед огромный, я не выбираю самое дорогое, беру что-то в среднем диапазоне», − рассказал он.
Потребитель, по мнению эксперта, находится в двусмысленном положении. Качество меда на рынке вызывает много вопросов. При этом проверить его самостоятельно невозможно. Остается надеяться на контроль со стороны магазинов и производителей, но стопроцентной уверенности в продукте нет.