Какие продукты станут хуже в холодильнике

Ряд продуктов не следует хранить в холодильнике, так как их свойства могут ухудшиться, сообщает ИА DEITA.RU. Подробности об этом рассказал эксперт по питанию Ампаро Гамеро, профессор кафедры медицинских наук Открытого университета Каталонии.

В числе продуктов, которые не следует хранить в холодильнике, оказался чеснок. По словам профессора, в холоде чеснок может быстро прорасти. Слова специалиста приводит зарубежное издание Gloucestershire Live, на которое ссылается «Лента». Эксперт отмечает, что существует способ продлить срок хранения для чеснока. Для этого нужно очистить его зубчики и поместить их в оливковое масло. Хранить такую заготовку нужно в плотно закрытой стеклянной таре.

Профессор также не рекомендует хранить в холодильнике хлеб. Он зачастую при таком хранении теряет в своих вкусовых качествах, и также у него меняется структура. А у шоколада из-за хранения в холодильнике может в худшую сторону поменяться текстура.

По словам специалиста, недозревшим бананам также не место на полке холодильника – из-за низкой температуры они могут стать твёрдыми и безвкусными.

Кофе также лучше держать вне холодильника – кофе впитывает влагу, теряет свой вкус и аромат.