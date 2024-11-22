Том ям: два лучших рецепта в домашних условиях

В материале также найдёте вегетарианский вариант этого блюда.

© Источник Чемпионат.com

«Чтобы насладиться вкусом этого супа, многие ходят в рестораны тайской кухни. Кажется, что приготовить том ям дома сложно: нужны кокосовые сливки, грибы шиитаке и другие экзотические продукты. Однако самостоятельно приготовленное блюдо порадует вас больше. Поделюсь пошаговым способом приготовления».

Немного о блюде

Том ям — тайский суп. У него яркий и насыщенный вкус, причём настолько разнообразный, что охарактеризовать его можно одновременно как острый за счёт чили и кислый благодаря лимонному соку. Сладковатым блюдо делает кокосовое молоко, а солёным — ароматный бульон.

В ряд основных ингредиентов входят креветки, курица или морепродукты, а также овощи, специи, паста том ям и не только. С пропорциями продуктов можно экспериментировать, чтобы добиться уникального вкуса. Например, если вы хотите сделать суп менее острым, можно уменьшить количество перца или добавить больше кокосового молока. Само по себе блюдо достаточно сытное и считается низкокалорийным.

Если вы никогда не пробовали готовить том ям, то сейчас самое время — берите рецепт на заметку.

Ингредиенты

Основные:

ароматный куриный бульон из бедра — 2 л;

томаты черри — 300 г;

лук-шалот — 150 г;

чеснок — 3 зубчика;

корень имбиря — 50 г;

грибы шиитаке — 400 г;

отварное куриное бедро — 800 г;

креветки очищенные, потрошёные, без хвостиков — 500 г;

кокосовое молоко — 600 мл;

рис длиннозёрный — 250 г;

паста том ям — 40 г;

кунжутное масло — 30 мл;

сок лайма — 35–45 мл (1 шт.);

кинза свежая — 15 г;

рисовая лапша — 50 г;

цедра 1 лайма;

перец чили — по вкусу.

Для бульона:

куриное бедро с костью — 1 кг;

вода — 3 л;

соевый соус светлый — 50 мл;

корень галанга — 60 г;

сушёные листья кафирского лайма — 3 г;

чеснок — 1/2 головки;

корица — 2 палочки;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лемонграсс — 2 стебля;

хитин от креветок — 100–300 г;

соль — 20 г.

Способ приготовления:

1. Выложите куриное бедро в кастрюлю, залейте водой и поставьте на нагрев. Доведите до кипения, снимая пенку.

2. Зачистите корень галанга от грубых частей и нарежьте тонкими ломтиками.

3. Морковь и лук очистите, затем их и полголовки чеснока разрежьте вдоль пополам.

4. В бульон добавьте соль, овощи, корень и хитин от креветок. Томите на слабом огне 60 минут.

5. По истечении времени добавьте специи, соевый соус и варите ещё 60 минут.

6. Процедите бульон, снимите кожу с куриного бедра и отделите от костей. Мясо измельчите.

7. Мелко порубите лук-шалот и три зубчика чеснока. Натрите корень галанга на мелкой тёрке.

8. Нарежьте грибы тонкими ломтиками. Промойте рис до прозрачной воды.

9. Налейте кунжутное масло в широкую кастрюлю с толстым дном и выложите перец чили. Отправьте туда лук, чеснок и грибы. Слегка прижарьте ингредиенты до появления аромата и залейте бульоном.

10. В кастрюлю добавьте креветки, тёртый корень галанга и курицу. Доведите до кипения и влейте кокосовое молоко.

11. Вмешайте в массу рис и томите на средне-слабом огне 30 минут — до готовности риса.

12. Посолите и добавьте пасту том ям по вкусу. Приправьте цедрой лайма и рубленой кинзой.

Подавайте том ям в красивых суповых или кокосовых мисках. Украсьте парой капель кунжутного масла, свежей кинзой и рисовой лапшой, обжаренной во фритюре.

Как подавать том ям?

Выложите рис в пиалу, сформировав аккуратную горку. Влейте бульон, чтобы крупа осталась на месте, а далее выложите на неё всю начинку. Также блюдо можно украсить при подаче: для этого сверху посыпьте его жаренной во фритюре рисовой лапшой или рисовой бумагой, положите дольку лайма, кинзу и капните чили-масло.

Какие есть виды том яма?

Тайский суп бывает нескольких видов: по названию можно понять, какой вид мяса или бульон в нём используется. В ресторанах часто подают:

Это лишь часть разновидностей. Кроме того, блюдо можно сделать вегетарианским, исключив мясо, рыбу и морепродукты, а также бульон на их основе.

Вегетарианский том ям

Ингредиенты:

овощной бульон — 1,5 л;

стебли лемонграсса — 2 шт.;

чили — 1-2 шт. по вкусу;

чеснок — 4 зубчика;

корень галанга или имбиря — 20–30 г;

грибы шиитаке — 200 г;

молодая капуста бок-чой — 220 г;

помидоры черри — 100 г;

кокосовое молоко — 80 мл;

коричневый сахар — 1 ч. л.;

соевый соус — 50 мл;

сок лайма — 1 ст. л.;

тофу — 100–150 г;

свежий базилик — 50 г;

листья кинзы — 30 г.

Способ приготовления:

1. Измельчите ножом стебли лемонграсса, тонко нарежьте чили и чеснок.

2. Тонкой соломкой нарежьте корень галанга или имбиря.

3. Тонко нарежьте грибы шиитаке.

4. По отдельности крупно порубите листья капусты, кинзу и базилик.

5. Кубиком нарежьте тофу.

6. Налейте овощной бульон в большую кастрюлю. Добавьте стебли лемонграсса, листья лайма, чили, чеснок, а также корень галанга или имбиря.

7. Доведите содержимое кастрюли до кипения и продолжайте готовить до появления аромата — около пяти минут.

8. Всыпьте в кастрюлю шиитаке, затем уменьшите огонь до среднего и варите до мягкости грибов — 5–8 минут.

9. Добавьте листья капусты и помидоры черри. Убавьте огонь до слабого и варите 1–2 минуты, пока бок-чой не перестанет хрустеть, а помидоры не станут мягче.

10. Влейте кокосовое молоко, затем добавьте коричневый сахар, соевый соус, сок лайма и тофу. Аккуратно перемешайте.

Разлейте суп по порциям, украсьте базиликом и кинзой.