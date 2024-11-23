Необычная панировка для любимых блюд: лайфхак советских хозяек

Панировка придаст изюминку любому, даже самому обычному блюду. В Советском Союзе мамы и бабушки прибегали к одному довольно интересному лайфхаку.

Такой прием отлично подойдет для отбивных, котлет по-киевски и других блюд в панировке. Хитрость заключается в сыре.

Его нужно добавить в панировочную смесь, состоящую из сухарей и манки. Он придает вкуса блюдам и делает их мягкими, нежными и сочными.

Панировка снаружи хрустит, а внутри приготовленный продукт остается мягким.

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