Имбирные пряники своими руками: рецепт новогоднего лакомства

Имбирные пряники — это очень вкусное угощение, которое прочно ассоциируется с праздником. Они замечательно смотрятся на праздничном столе, станут прекрасным подарком для близких и украсят елку. Аромат специй и меда создаст атмосферу уюта, а процесс приготовления порадует всю семью. Приготовьте лакомство по нашему рецепту.

Ингредиенты

Мука хлебопекарная — 300 г

Мед — 100 г

Масло (сливочное) — 80 г

Сахарный песок — 100 г

Куриные яйца — 1 шт.

Пищевая сода — 1 ч. л.

Молотый имбирь — 2 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Молотая гвоздика — 0,5 ч. л.

Соль — щепотка

Для глазури:

Белок одного яйца

Сахарная пудра — 150–200 г

Лимонный сок — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления

На водяной бане растопите сливочное масло с медом и сахаром, пока масса не станет однородной. Снимите с огня и дайте немного остыть.

В отдельной миске соедините муку, соду, соль и специи. Постепенно введите сухую смесь в теплую медово-масляную массу. Добавьте яйцо и замесите тесто.

Заверните тесто в пленку и отправьте в холодильник на один час. Это облегчит раскатку и формирование фигурок.

Раскатайте тесто на толщину около 5 мм. Вырежьте фигурки с помощью формочек.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пряники на противне с пергаментом около 10 минут, пока они не станут слегка золотистыми.

Взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком до состояния густой массы. Используйте глазурь для украшения остывших пряников.

Советы и идеи украшения

Для цвета глазури добавьте пищевые красители.

Используйте посыпки, съедобные блестки и орехи для декора.

Пряники можно нанизать на ленты и повесить на елку — получится очаровательное украшение в винтажном стиле.

Полезная информация:

Время приготовления: 1,5–2 часа.

Калорийность: около 350 ккал на 100 г.

Создайте праздничное настроение с ароматными имбирными пряниками и попробуйте повторить другой рецепт десерта с нашего сайта: чак-чак.