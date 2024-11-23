Имбирные пряники своими руками: рецепт новогоднего лакомства
Имбирные пряники — это очень вкусное угощение, которое прочно ассоциируется с праздником. Они замечательно смотрятся на праздничном столе, станут прекрасным подарком для близких и украсят елку. Аромат специй и меда создаст атмосферу уюта, а процесс приготовления порадует всю семью. Приготовьте лакомство по нашему рецепту.
Ингредиенты
- Мука хлебопекарная — 300 г
- Мед — 100 г
- Масло (сливочное) — 80 г
- Сахарный песок — 100 г
- Куриные яйца — 1 шт.
- Пищевая сода — 1 ч. л.
- Молотый имбирь — 2 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Молотая гвоздика — 0,5 ч. л.
- Соль — щепотка
Для глазури:
- Белок одного яйца
- Сахарная пудра — 150–200 г
- Лимонный сок — 1 ч. л.
Пошаговый рецепт приготовления
На водяной бане растопите сливочное масло с медом и сахаром, пока масса не станет однородной. Снимите с огня и дайте немного остыть.
В отдельной миске соедините муку, соду, соль и специи. Постепенно введите сухую смесь в теплую медово-масляную массу. Добавьте яйцо и замесите тесто.
Заверните тесто в пленку и отправьте в холодильник на один час. Это облегчит раскатку и формирование фигурок.
Раскатайте тесто на толщину около 5 мм. Вырежьте фигурки с помощью формочек.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пряники на противне с пергаментом около 10 минут, пока они не станут слегка золотистыми.
Взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком до состояния густой массы. Используйте глазурь для украшения остывших пряников.
Советы и идеи украшения
- Для цвета глазури добавьте пищевые красители.
- Используйте посыпки, съедобные блестки и орехи для декора.
- Пряники можно нанизать на ленты и повесить на елку — получится очаровательное украшение в винтажном стиле.
Полезная информация:
- Время приготовления: 1,5–2 часа.
- Калорийность: около 350 ккал на 100 г.
Создайте праздничное настроение с ароматными имбирными пряниками и попробуйте повторить другой рецепт десерта с нашего сайта: чак-чак.