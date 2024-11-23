Рецепт для похудения: баклажаны в духовке

Это один из самых простых способов приготовления баклажанов в духовке. Их можно есть не только в горячем, но и в холодном виде, при этом блюдо не вредит фигуре — всего 68 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 600 г баклажанов, два зубчика чеснока, 10 г базилика, 30 г петрушки, 30 мл оливкового масла, соль, черный молотый перец по вкусу и 15 мл винного уксуса.

Баклажаны нарежьте крупными ломтиками, посолите и оставьте на полчаса. Далее промойте их в холодной воде и отожмите.

Разогрейте духовку до 220 градусов вместе с формой для запекания. Выложите баклажаны и полейте их маслом. Запекайте около получаса до румяности.

Чеснок измельчите, а зелень мелко порубите. Все переложите в миску. Добавьте туда запеченные баклажаны, поперчите, добавьте винный уксус и перемешайте. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что горбуша, приготовленная на пару, — отличное решение для разгрузочных дней. Она получается вкусной и не вредит фигуре — всего 164 ккал на 100 г.