Домашняя горчица: готовим соус из огуречного рассола
Горчицу можно приготовить самому дома. Приводим простой и быстрый способ получить соус с насыщенным вкусом. Рассол из-под огурцов или помидоров придает готовой горчице особую пикантность и уникальный аромат. Рецепт подойдет даже новичкам, а результат порадует любителей острых приправ.
Ингредиенты
- Горчичный порошок — 50 г
- Рассол из-под огурцов или помидоров — 100 мл
- Сахар — 1 ч. л.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Уксус (по желанию) — 1 ч. л.
Пошаговый рецепт приготовления
Вылейте рассол в небольшую кастрюлю и слегка подогрейте до теплого состояния (около 30–40 градусов).
В отдельной миске соедините горчичный порошок и сахар. Постепенно влейте теплый рассол, тщательно перемешивая ложкой или венчиком, чтобы избежать комков.
Продолжайте добавлять рассол до получения однородной и густой массы. Если хотите более жидкую горчицу, добавьте еще немного рассола.
Введите растительное масло и уксус (по желанию). Они придадут горчице мягкость и сбалансируют ее вкус.
Переложите смесь в чистую стеклянную банку. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 8–12 часов.
Готовую горчицу храните в холодильнике. Она сохраняет свои свойства до 2–3 недель.
Советы по приготовлению и подаче
- Для более мягкого вкуса уменьшите количество уксуса или вовсе исключите его.
- Используйте рассол из домашних заготовок для более насыщенного аромата.
- Горчицу можно подавать к мясным блюдам, мариновать в ней мясо или добавлять в соусы и салаты.
Полезная информация:
- Время приготовления: 10 минут + 12 часов на созревание.
- Калорийность: около 70 ккал на 100 г.
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