$102.58+1.90107.43+1.35
Войти в почту

Домашняя горчица: готовим соус из огуречного рассола

Горчицу можно приготовить самому дома. Приводим простой и быстрый способ получить соус с насыщенным вкусом. Рассол из-под огурцов или помидоров придает готовой горчице особую пикантность и уникальный аромат. Рецепт подойдет даже новичкам, а результат порадует любителей острых приправ.

Домашняя горчица: готовим соус из огуречного рассола
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Горчичный порошок — 50 г
  • Рассол из-под огурцов или помидоров — 100 мл
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Уксус (по желанию) — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Вылейте рассол в небольшую кастрюлю и слегка подогрейте до теплого состояния (около 30–40 градусов).

В отдельной миске соедините горчичный порошок и сахар. Постепенно влейте теплый рассол, тщательно перемешивая ложкой или венчиком, чтобы избежать комков.

Продолжайте добавлять рассол до получения однородной и густой массы. Если хотите более жидкую горчицу, добавьте еще немного рассола.

Введите растительное масло и уксус (по желанию). Они придадут горчице мягкость и сбалансируют ее вкус.

Переложите смесь в чистую стеклянную банку. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 8–12 часов.

Готовую горчицу храните в холодильнике. Она сохраняет свои свойства до 2–3 недель.

Советы по приготовлению и подаче

  • Для более мягкого вкуса уменьшите количество уксуса или вовсе исключите его.
  • Используйте рассол из домашних заготовок для более насыщенного аромата.
  • Горчицу можно подавать к мясным блюдам, мариновать в ней мясо или добавлять в соусы и салаты.

Полезная информация:

  • Время приготовления: 10 минут + 12 часов на созревание.
  • Калорийность: около 70 ккал на 100 г.

Ранее мы делились рецептом сала в рассоле.

Еда