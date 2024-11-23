Домашняя горчица: готовим соус из огуречного рассола

Горчицу можно приготовить самому дома. Приводим простой и быстрый способ получить соус с насыщенным вкусом. Рассол из-под огурцов или помидоров придает готовой горчице особую пикантность и уникальный аромат. Рецепт подойдет даже новичкам, а результат порадует любителей острых приправ.

Ингредиенты

Горчичный порошок — 50 г

Рассол из-под огурцов или помидоров — 100 мл

Сахар — 1 ч. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Уксус (по желанию) — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Вылейте рассол в небольшую кастрюлю и слегка подогрейте до теплого состояния (около 30–40 градусов).

В отдельной миске соедините горчичный порошок и сахар. Постепенно влейте теплый рассол, тщательно перемешивая ложкой или венчиком, чтобы избежать комков.

Продолжайте добавлять рассол до получения однородной и густой массы. Если хотите более жидкую горчицу, добавьте еще немного рассола.

Введите растительное масло и уксус (по желанию). Они придадут горчице мягкость и сбалансируют ее вкус.

Переложите смесь в чистую стеклянную банку. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 8–12 часов.

Готовую горчицу храните в холодильнике. Она сохраняет свои свойства до 2–3 недель.

Советы по приготовлению и подаче

Для более мягкого вкуса уменьшите количество уксуса или вовсе исключите его.

Используйте рассол из домашних заготовок для более насыщенного аромата.

Горчицу можно подавать к мясным блюдам, мариновать в ней мясо или добавлять в соусы и салаты.

Полезная информация:

Время приготовления: 10 минут + 12 часов на созревание.

Калорийность: около 70 ккал на 100 г.

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