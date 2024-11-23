Классический рецепт домашнего торта «Черепаха» со сметанным кремом

Домашний торт «Черепаха» со сметанным кремом — фигурный десерт-«горка», который легко приготовить самостоятельно. Делимся классическим рецептом угощения.

Ингредиенты

Для коржиков:

яйца куриные — 6 шт.;

мука пшеничная — 200 г;

сахар белый — 150 г;

соль — 1/2 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сметана 20% — 650 г;

сахар — 200 г.

Для посыпки:

шоколад — 20 г.

Способ приготовления

Вбейте яйца в глубокую емкость, посолите, взбивайте миксером около 1 минуты. Не выключая миксер, аккуратно всыпьте сахар и мешайте 10 минут. Тесто станет светлее и объемнее. Далее всейте муку с разрыхлителем, перемешайте деревянной ложкой.

Застелите противень пергаментом. Тесто перелейте в кондитерский мешок, после чего выдавите на противень кружочками диаметром 6–7 см. Запекайте 10 минут на 180 градусах до легкой золотистости. Затем дайте остыть, не снимая с противня.

Сметану соедините с сахаром, тщательно перемешайте и дайте настояться в течение 10 минут, чтобы сахар растворился.

Выложите часть коржей на сервировочное блюдо, смажьте кремом. Продолжайте выкладывать коржи с кремом, формируя горку — «панцирь» черепахи. Можно оставить пару коржей, нарезать их половинками и выложить по краям горки, имитируя голову и плавники. Плотно заверните торт в пищевую пленку и уберите в холодильник на ночь.

Измельчите шоколад на мелкой терке и посыпьте им «панцирь». При желании украсьте «голову» черепахи двумя маленькими кусочками шоколада: это будут «глазки».

Домашний торт «Черепаха» можно подавать к столу!