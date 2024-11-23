Классический рецепт домашнего торта «Черепаха» со сметанным кремом
Домашний торт «Черепаха» со сметанным кремом — фигурный десерт-«горка», который легко приготовить самостоятельно. Делимся классическим рецептом угощения.
Ингредиенты
Для коржиков:
- яйца куриные — 6 шт.;
- мука пшеничная — 200 г;
- сахар белый — 150 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- сметана 20% — 650 г;
- сахар — 200 г.
Для посыпки:
- шоколад — 20 г.
Способ приготовления
Вбейте яйца в глубокую емкость, посолите, взбивайте миксером около 1 минуты. Не выключая миксер, аккуратно всыпьте сахар и мешайте 10 минут. Тесто станет светлее и объемнее. Далее всейте муку с разрыхлителем, перемешайте деревянной ложкой.
Застелите противень пергаментом. Тесто перелейте в кондитерский мешок, после чего выдавите на противень кружочками диаметром 6–7 см. Запекайте 10 минут на 180 градусах до легкой золотистости. Затем дайте остыть, не снимая с противня.
Сметану соедините с сахаром, тщательно перемешайте и дайте настояться в течение 10 минут, чтобы сахар растворился.
Выложите часть коржей на сервировочное блюдо, смажьте кремом. Продолжайте выкладывать коржи с кремом, формируя горку — «панцирь» черепахи. Можно оставить пару коржей, нарезать их половинками и выложить по краям горки, имитируя голову и плавники. Плотно заверните торт в пищевую пленку и уберите в холодильник на ночь.
Измельчите шоколад на мелкой терке и посыпьте им «панцирь». При желании украсьте «голову» черепахи двумя маленькими кусочками шоколада: это будут «глазки».
Домашний торт «Черепаха» можно подавать к столу!