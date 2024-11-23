Чудо-рецепт запеканки на утро

Это отличная запеканка из творога на завтрак. Вам не потребуются манка и мука, поэтому блюдо получится вкусным и не навредит фигуре.

Для приготовления возьмите 400 г творога жирностью 5%, два яйца, две столовые ложки сметаны жирностью 10%, сахар по вкусу, ванилин, корицу по вкусу.

Перетрите творог через сито, а потом взбейте яйца с сахаром до пены. Добавьте творог, сметану и все перемешайте до однородной массы.

Добавьте по вкусу пряности, ванилин и перемешайте массу. Выложите ее в форму для выпечки, смазанную маслом, и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

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