Как выбрать сладкие мандарины: отличный лайфхак перед Новым годом

Если вы хотите купить на Новый год вкусные и сладкие мандарины, нужно знать о некоторых нюансах выбора. В первую очередь присмотритесь к мандаринам из Марокко или Испании, подойдут и абхазские.

Если вы хотите цитрусовые без косточек, то возьмите клементины. Это немного приплюснутый гибрид мандарина и апельсина. Также косточек нет в сорте сатсума. У них еще и мягкая кожица.

Не имеют косточки сорта уншиу и надоркотт. Первый ввозят из Абхазии, а второй — из Марокко.

Не выбирайте мандарины с трещинами, вмятинами и пятнами на кожице. Также у них должен быть яркий аромат цитрусовых. Чем тяжелее мандарин, тем он сочнее. Кожица должна быть яркой и умеренно прилегать мякоти.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал, что мандарины в российских магазинах могут подешеветь перед Новым годом. По его словам, это может быть связано с дополнительными поставками фрукта из Турции, Египта и Марокко.