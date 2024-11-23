Зачем во время жарки рыбы класть картофель

Жареная рыба — отличное угощение для гостей и хороший вариант обычного ужина. Однако есть одна хитрость, которая сделает блюдо центром внимания.

Нагрейте сковороду и влейте на нее масло, после чего посыпьте немного солью. Так масло не будет разбрызгиваться в разные стороны.

После этого почистите картошку и помойте ее. Разрежьте на куски среднего размера и выложите в сковороду. Далее выложите рыбу и жарьте ее. Картофель избавит от специфического запаха рыбы.

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