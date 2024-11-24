Рецепт для похудения: тыквенный мусс

Нежный и сладкий десерт из тыквы. Яркие краски пробудят аппетит, а само блюдо не навредит фигуре.

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Для приготовления возьмите 400 г тыквы, 60 г манной крупы, 70 г сахара, 600 мл воды, лимонной кислоты по вкусу, по одной щепотке молотого имбиря, молотой корицы, мускатного ореха.

Тыкву очистите от кожуры, нарежьте на кусочки и отделите 400 г. Залейте 200 мл воды, прокипятите и проварите 15 минут до мягкости тыквы.

В 400 мл холодной воды положите сахар и манку, вскипятите и проварите три-четыре минуты, помешивая. Готовую кашу остудите.

Добавьте тыкву, лимонную кислоту, имбирь, мускатный орех и корцу. Взбейте миксером не менее семи минут. Оставьте охлаждаться на два часа. Блюдо готово!

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