Хумус: что это такое и как его приготовить

Хумус — уникальная закуска из нута, первые упоминания которой появляются в кулинарных книгах арабских стран еще в XIII веке. Популярной она остается и сейчас: купить хумус можно в любом супермаркете, но гораздо вкуснее он получится, если приготовить его самостоятельно. «Лента.ру» рассказывает, как сделать хумус в домашних условиях.

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Что такое хумус

Хумус — это пюре из гороха нута с добавлением кунжутной пасты тахини. Настоящий хумус однородный, кремообразный, похож на подтаявшее сливочное масло. Классическая закуска имеет нежный ореховый вкус, но ее можно дополнять другими ингредиентами и варьировать вкусовые оттенки.

Родиной хумуса считаются страны Среднего и Ближнего Востока, но сейчас это одна из самых популярных закусок и во всем мире.

В чем польза хумуса?

Хумус из нута — кладезь полезных элементов, поскольку содержит:

Растительный белок — из нута, основного ингредиента. За это его так любят вегетарианцы и веганы — продукты с высоким содержанием растительного белка могут стать заменой мясу.

Клетчатку. Она благотворно влияет на пищеварение, а вдобавок усиливает ощущение сытости, поэтому хумус полезен и для худеющих — главное, соблюдать меру, ведь нут и кунжут в больших количествах довольно калорийны.

Полезные жиры. Кунжутная паста и оливковое масло, которые часто добавляются в хумус, содержат ненасыщенные жиры. Они необходимы для поддержания здоровья сердца.

Витамины и минералы. Хумус содержит железо, магний, фолиевую кислоту, а также множество витаминов группы В.

Антиоксиданты. Они помогают клеткам защищаться от повреждений и снижают риск хронических заболеваний.

Популярно это блюдо и в России: найти хумус можно на полках не только магазинов с восточными продуктами, но и в обычных супермаркетах. Кроме того, приготовить закуску легко дома.

Как приготовить хумус: рецепты

Хумус: классический рецепт

1 банка очень мягкого нута (или 200 граммов замоченного и отваренного);

2-3 столовые ложки тахини;

сок одного лимона;

2-3 зубчика чеснока;

2-3 столовых ложки оливкового масла;

соль — по вкусу;

вода — по необходимости.

Готовить хумус можно и с консервированным нутом: это не испортит вкус, зато сильно сэкономит время приготовления

Приготовление:

Если необходимо, отварите нут: для этого замочите его на 12 часов, после чего промойте, залейте холодной водой, добавьте соль, соду на кончике ножа и поставьте вариться на небольшом огне до мягкости. Выложите нут, тахини, чеснок, оливковое масло и лимонный сок в блендер. Измельчите до получения однородной массы, добавляя воду по мере необходимости, чтобы достичь желаемой кремовой консистенции. Приправьте солью по вкусу и немного взбейте. Подавайте с оливковым маслом и посыпьте паприкой или зирой по желанию.

Как приготовить тахини, если купить не получилось?

Найти в обычном магазине у дома кунжутную пасту шансов немного, а если хочется приготовить хумус прямо здесь и сейчас, тахини легко сделать и на домашней кухне. Для этого кунжутные зерна нужно обжарить на сухой сковороде до золотисто-коричневого цвета. Главное — не допустить того, чтобы кунжут подгорел. После обжарки пересыпьте семена в блендер и пробейте до однородности и выделения масла с добавлением небольшого количества воды — легко регулировать, насколько жидким получится финальный продукт.

Хумус с творожным сыром и жареным лимоном

«Я готовлю хумус с добавлением творожного сыра и сока жареного лимона. Это делает мягче его текстуру и обогащает вкус. Чтобы разнообразить вкус хумуса, можно также использовать ферментированный черный чеснок», — посоветовал «Ленте.ру» бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.

Ингредиенты:

Для отварного нута:

нут сушеный — 200 граммов;

вода для замачивания — 1 литр;

вода для варки — 700 граммов;

лук репчатый — 1 штука;

лавровый лист — 1 штука;

чеснок — 2-3 зубчика;

сода — треть чайной ложки.

Для хумуса:

отварной нут — 400 граммов;

бульон от нута — 50-80 граммов;

лимон — 1 штука;

паста тахини — 3-4 столовых ложки;

оливковое масло extra virgin — 3-4 столовых ложки;

чеснок — 3 зубчика;

творожный сыр — 80 граммов;

петрушка — 10 граммов;

смесь специй (семя кориандра, кумин, семя аниса) — 1-2 чайных ложки.

Приготовление:

Залейте нут водой и оставьте на 12 часов. Затем слейте воду и промойте горох. При варке нута можно добавить соду, чтобы получить однородную и нежную консистенцию пасты. Благодаря щелочи бобовые легко развариваются: пектин хорошо растворяется, ядра размягчаются, а белки в нуте лучше усваиваются организмом. Очистите репчатый лук, разрежьте пополам. Снова залейте нут водой, добавьте чеснок в шелухе, репчатый лук, лавровый лист и соду. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Уменьшите нагрев и варите до мягкости нута — примерно 40-90 минут. Слейте бульон с гороха, сохраните один стакан жидкости. Переложите нут в блендер или миску. Снимите цедру с лимона, разрежьте его пополам. Поставьте гриль-сковороду разогреваться. Покройте срез лимона небольшим количеством масла и поджарьте его до почернения на гриле. Выжмите сок жареного лимона. Мелко нашинкуйте листья петрушки, в ступе перетрите смесь специй. Добавьте к отварному теплому нуту часть лимонного сока, творожный сыр, часть отвара от нута, чеснок, пасту тахини, соль и оливковое масло. Пробейте блендером до образования однородной массы. Если она слишком густая, добавьте еще воды, а также сок лимона и соль по вкусу. В завершение добавьте нашинкованную петрушку и смесь специй, перемешайте. Подавайте хумус, как нравится — на жареных тостах, с хлебцами или в качестве теплого гарнира.

Хумус с печеным болгарским перцем

Придать хумусу яркую вкусовую ноту можно, добавив болгарский перец. Для более однородной текстуры закуски его лучше запечь и снять кожицу.

Ингредиенты:

нут — 1 банка или 200 граммов отварного;

тахини — 2 столовых ложки;

болгарский перец — 1-2 штуки;

сок одного лимона;

чеснок — 2-3 зубчика;

оливковое масло — 2-3 столовых ложки;

соль по вкусу.

Приготовление:

Свежие перцы очистите от семян и запеките до мягкости, после чего снимите с них кожицу. В блендере смешайте отваренный нут, тахини, запеченные перцы, лимонный сок, чеснок и оливковое масло. При необходимости можно добавить воду, чтобы хумус был более жидким. Приправьте солью и подавайте с оливковым маслом.

Хумус из белой фасоли

Если сложно найти нут или если он не нравится по вкусовым качествам, можно в домашних условиях заменить его на белую фасоль. Использовать можно как консервированную фасоль в собственном соку, так и отварить бобовые самостоятельно после замачивания по примеру нута.

Ингредиенты:

белая фасоль — 1 банка консервированной или 200 граммов отварной;

чеснок — 1-2 зубчика;

тахини — 1-2 столовых ложки;

сахар — треть чайной ложки;

сушеный розмарин — треть чайной ложки;

лимонный сок — 1-2 столовых ложки;

кориандр, перец черный, соль — по вкусу.

Приготовление:

Засыпьте в блендер фасоль, чеснок, положите тахини и взбейте до однородности. Добавьте воду, если нужно сделать закуску чуть более жидкой. Добавьте лимонный сок, кориандр, сахар, сушеный розмарин, черный перец, соль и масло, перемешайте.

Чем разнообразить хумус

«Хумус — очень податливая для кулинарных экспериментов паста. В него можно добавлять печеные овощи, а также урбеч из лесного ореха вместо тахини. Есть вариации более пряные — с добавлением кокосовых сливок и желтой карри-пасты. Хумус подают и в горячих блюдах, так как паста подходит в качестве теплого гарнира», — рассказал Сергей Кузнецов.

Специи

К хумусу отлично подходят традиционно восточные специи — например, кумин или зира. Но можно поэкспериментировать с паприкой: например, добавить копченую по вкусу.

Овощи

Включите в рецепт свежие или запеченные овощи — морковь, свеклу, шпинат или тыкву. Так хумус получится не только сочнее и свежее, но и красочнее.

Орехи

Орехами хумус точно не испортить: особенно хорошо подойдут миндаль, грецкий или тыквенные семечки. Это разнообразит текстуру и придаст хумусу еще больше питательности.

Чили

Если вы или ваши гости любите острое, можно разнообразить довольно нейтральный вкус хумуса свежим перцем чили или его порошком. Также подойдут соусы вроде табаско.

Другие масла

Используйте различные масла, чтобы обогатить вкус хумуса. Например, подойдут масло авокадо или чесночное.

Сыр

Интересный вкусовой нюанс может придать сыр. Причем можно использовать как твердый ароматный сыр типа пармезана или комте, так и мягкий — например, фету или брынзу.

С чем подавать хумус

Хумус — это не только здоровая альтернатива джанк-фуду, но и отличное добавление к основным блюдам или гарнирам. Его вкус довольно нейтральный, поэтому им можно дополнять разные варианты закусок. Например, хумус можно подать с:

пшеничными лепешками; овощными палочками — например, с пшеничными лепешками;

овощными палочками — например, с морковными, огуречными или со стеблями сельдерея;

чипсами из лаваша;

кукурузными чипсами начос.

Как правильно есть хумус

Хумус правильно есть, зачерпывая его из общей креманки лепешкой или овощной палочкой. А если закуска получилась очень жидкой, можно использовать хумус в виде соуса к мясу или рыбе.