Готовим рататуй из мультфильма: секреты популярного блюда

Пошаговый рецепт от шеф-повара.

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«Готовить может каждый», — так говорит один из персонажей всеми любимого мультфильма «Рататуй». По сюжету крысёнок Реми обладает тонким чувством вкуса, легко определяет специи в блюдах, а ещё мечтает стать шеф-поваром. И ему это удаётся: в ключевой момент мультфильма герой готовит рататуй по собственному рецепту, что приводит в восторг даже самого строгого ресторанного критика. Предлагаем и вам приготовить знаменитое блюдо. Расскажу, как это сделать вкусно».

Немного о блюде

Рататуй — это овощное рагу из провинциальной Франции, главными ингредиентами которого выступают сезонные овощи: баклажаны, патиссоны, красный и белый лук, цукини, помидоры и перец. Идеальная гамма цветов и вкусов, которая подчёркивается прованскими травами, специями и, конечно, томатным соусом.

Рагу из этих ингредиентов начали готовить во Франции ещё в XVIII веке, а название дали только в следующем столетии. Однако особое признание блюдо получило лишь с приходом моды на сезонные продукты.

Овощи для рататуя режутся как кружочками, чтобы получить красивую ресторанную подачу, так и кубиками — выбор зависит от ваших предпочтений. Для любителей экспериментов всегда можно менять комбинацию овощей, добавляя репу, дайкон, свёклу или тыкву и не ограничиваться одним видом соуса.

Рецепт

Ингредиенты:

Овощи:

баклажаны небольшого размера — 2 шт.;

цукини — 2 шт.;

помидоры сорта «Бычье сердце» — 3 шт.;

красный лук — 2 шт.;

жёлтый болгарский перец — 1 шт.;

батат — 2 шт.

Соус:

консервированные протёртые томаты — 1 кг;

лук репчатый —120 г;

морковь — 120 г;

оливковое масло — 1 ст. л. (примерно 10 мл);

розмарин свежий — 1 веточка;

чеснок — 12 г (2 зубчика);

соус барбекю — 40 г;

зелёный базилик — 2-3 веточки (примерно 15 г);

сахар — 1-2 ст. л.

Заправка из трав:

оливковое масло — 50 мл;

листья базилика — 25 г;

листья петрушки — 25 г;

листья свежего тимьяна — 3 г;

лимон — 1/2 шт.;

соль, перец — по вкусу;

мёд — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте овощи, очистите лук и батат.

2. Нарежьте баклажаны, батат, цукини, помидоры, красный лук и жёлтый перец кружочками толщиной 2-3 мм.

3. Включите духовку и оставьте её разогреваться до 190°C.

4. Для соуса также нарежьте лук и морковь мелкими кубиками. Чеснок измельчите или пропустите через пресс.

5. Разогрейте в сотейнике все овощи для соуса и тушите их с розмарином, пока лук не станет прозрачным.

6. Влейте в сотейник соус барбекю, добавьте томаты. Томите на среднем огне, выпарив 1/4 жидкости. Добавьте сахар по вкусу.

7. Пробейте соус погружным блендером до однородной текстуры.

8. Отделите зелёный базилик от веточек, нашинкуйте листья тонкой соломкой.

9. Добавьте базилик в соус и снимите с огня.

10. Для заправки натрите на тёрке цедру лимона, тонкой соломкой нашинкуйте листья базилика и петрушки. Затем смешайте их с чесноком, оливковым маслом и мёдом. Посолите, поперчите.

11. Залейте дно круглой формы для запекания подготовленным томатным соусом. Поверх разложите овощи с внешнего края к центру внахлёст, чередуя каждый овощ. Получится овощная разноцветная спираль.

12. Поставьте рататуй запекаться примерно на 40 минут. Проверить готовность блюда можно по самому твёрдому овощу из вашего набора. Если он размягчился, то пора доставать. Если всё ещё твёрдый, то уменьшите нагрев до 160°С и допеките ещё 15-25 минут.

После приготовления покройте рататуй травяной заправкой по спирали. Подавайте блюдо горячим с ломтиком хрустящего багета. Наслаждайтесь трапезой за просмотром того самого мультфильма.