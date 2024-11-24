Эксперты назвали бюджетные сорта красной рыбы

Специалисты отметили, что красную рыбу можно есть практически всем - даже малышам в возрасте от двух лет и пожилым людям. В продукте много легкоусвояемого белка и омега-3 жирных кислот. Они необходимы для нормальной работы мозга и кровообращения.

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Также она богата витаминами группы В, отвечающими за здоровье нервной системы, и витамином D, помогающим иммунитету бороться с инфекциями.

При этом необязательно покупать премиальные сорта, уверены эксперты.

В числе более доступных вариантов, например, горбуша. Она вкусна и полезна. В 100 граммах содержится почти 24,6 г белка. Продукт богат витаминами B12 и D, а по содержанию жирных кислот омега-3 равен семге и форели.

Специалисты рекомендуют и кижуч. Это одна из крупнейших рыб семейства лососевых с нежной ярко-красной мякотью. В 100 г содержится 106 % суточной нормы витамина В12. Также в кижуче есть калий, фосфор, отвечающие за здоровье костей и зубов, и селен, необходимый для укрепления иммунной системы, нормального образования гормонов щитовидной железы.

Еще вариант - кета. Это один из самых диетических сортов лосося. В 100-граммовом кусочке всего 4,8 г жиров. Для сравнения: в семге - 8,1 г, в кижуче - 8,2 г, а в чавыче и вовсе 13,4 г.

Однако специалисты предупредили, что красную рыбу следует с осторожностью есть людям с заболеваниями печени и желчного пузыря, а также тем, кто страдает от аллергии.

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