Как сделать осьминожек из сосисок

Если у вас в семье есть малоежки, а их обязательно надо накормить, приготовьте эти осьминожки из сосисок. Оригинальный вид блюда точно понравится всем.

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Возьмите спагетти, сосиски, соль и перец.

Очистите сосиски от пленки, нарежьте их на небольшие брусочки примерно по три сантиметра. В каждый из кусочков вставьте спагетти в середину столько, сколько влезет.

Вертикально поместите сосиски со спагетти во вскипяченную предварительно воду, посолите и поперчите. Варите, пока макароны не будут готовы. На готовое блюдо при подаче можно посыпать тертый сыр.

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