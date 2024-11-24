Пять рецептов закусок с креветками

Креветки — универсальный ингредиент, который легко превращает любое блюдо в изысканное угощение. Хотите порадовать гостей, впечатлить их вашим праздничным столом или побаловать себя? В этой подборке собраны разнообразные рецепты: от закусок с авокадо до креветок в сливочном соусе и хрустящем кляре. Каждое из блюд готовится быстро, но выглядит и вкусно, и празднично. Такие закуски с креветками подойдут и для особых случаев, и для уютного ужина:

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Закуска с креветками и авокадо

Такое блюдо станет отличным украшением новогоднего стола, при этом его приготовление занимает всего 10 минут. Отлично выглядит и как самостоятельная закуска, и как дополнение к праздничному столу.

Авокадо очищают, режут крупными кубиками и сбрызгивают лимонным соком, чтобы сохранить свежесть. Затем кусочки выкладывают в салатник, добавляют немного оливкового масла и специи. Все аккуратно перемешивают, чтобы сохранить текстуру авокадо. Креветки отваривают, очищают и выкладывают рядом с салатом.

Креветки в сливочном соусе

Изысканное блюдо с нежной текстурой готовят быстро и просто. На разогретой сковороде обжаривают очищенные креветки на смеси сливочного и растительного масел. Креветкам придают аромат, засыпая к ним мелко нарезанный чеснок. Когда они слегка подрумянятся, вливают жирные сливки, добавляют соль, перец и приправы по вкусу. Соус варят до легкого загустения. Готовое блюдо украшают свежей зеленью, а при желании — посыпают тертым пармезаном. Подают с гарниром из пасты, риса или как самостоятельное угощение.

Креветки с фетой

В этом рецепте креветки запекают в духовке с томатным соусом и нежной фетой. Для начала нарезают лук и чеснок, обжаривают их на растительном масле до мягкости. Затем добавляют нарезанные томаты и тушат несколько минут, чтобы соус приобрел насыщенный вкус. Креветки выкладывают в форму для запекания, заливают приготовленным томатным соусом, добавляют специи и кусочки феты. Блюдо отправляют в разогретую духовку и запекают около 10 минут. Подают с багетом или пастой, украсив зеленью.

Креветки в кляре

Простая и хрустящая закуска готовится из крупных креветок в ароматном тесте. Для кляра смешивают муку с солью, паприкой и свежемолотым перцем, добавляют немного воды для получения нужной консистенции. Креветки очищают и обмакивают в тесто, чтобы оно равномерно покрыло их поверхность. В сотейнике разогревают масло до нужной температуры и обжаривают креветки до золотистой корочки с обеих сторон. Готовую закуску выкладывают на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подходит для подачи к пиву или соусам.

Креветки с чесноком

Простой рецепт ароматного блюда, которое станет украшением любого стола. На сковороде разогревают сливочное масло и выкладывают очищенные креветки. Обжаривают их на среднем огне, пока они не станут слегка золотистыми. В процессе приготовления добавляют мелко нарезанный чеснок, соль и свежемолотый перец, чтобы придать яркий вкус. Перед подачей креветки сбрызгивают лимонным соком, который подчеркивает их свежесть. Блюдо подают горячим, как самостоятельную закуску или с гарниром из свежих овощей и зелени.