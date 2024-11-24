Как приготовить сытный ужин за 20 минут: рецепт

Полноценный ужин всего за 20 минут можно приготовить из двух блюд. Вам потребуются самые простые ингредиенты.

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Для начала приготовьте отбивные. Разрежьте 300 г филе индейки на кусочки, отбейте их молотком, посолите и поперчите по вкусу. Взбейте одно яйцо вилкой и обваляйте в нем мясо, а затем обваляйте в муке. Пожарьте на масле с каждой стороны около семи минут.

Также к отбивным сделайте салат со шпротами и зеленым горошком. Выложите в глубокую салатницу банку зеленого горошка и шпроты в масле. Нарежьте 50 г маринованных огурцов, добавьте к салату, посолите и поперчите. Все смешайте. Ужин готов!

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