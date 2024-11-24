Как приготовить лимонный манник

Несмотря на то что на застолье в Новый год до десерта добираются самые стойкие гости, новогоднюю выпечку никто не отменял. Ведь будет еще утро 1 января и несколько дней ленивых праздников, когда все можно будет съесть. Поэтому нужно обязательно приготовить в качестве новогоднего десерта лимонный манник.

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Ингредиенты:

Мука — 2 ст. л;

Кефир — 250 мл;

Куриные яйца — 2 шт;

Сахар — 1 ст;

Соль — на кончике ножа;

Манка — 1 ст;

Ванилин — по вкусу;

Лимон — 1 шт;

Разрыхлитель для теста — 1 ст. л.

Манку залить кефиром и оставить при комнатной температуре на полчаса. Яйца взбить до крепкой пены, затем ввести сахар и добавить ванилин. Корку лимона натереть на мелкой терке, мякоть измельчить блендером. В одной емкости соединить манку с кефиром, яйца с сахаром, муку, соль, разрыхлитель, цедру лимона и измельченную мякоть.

Разъемную форму для запекания застелить пекарской бумагой или смазать сливочным маслом, вылить туда тесто, дать отстояться 10–15 минут и поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать в течение часа, убавив огонь. Хозяйкам стоит учитывать особенности именно своей духовки — в некоторых случаях может потребоваться больше или меньше времени, чтобы манник пропекся. Готовность бисквита можно проверить сухой деревянной зубочисткой. При подаче на стол манник можно украсить помадкой, взбитыми сливками или сахарной пудрой, смешанной с мелко молотым кофе.