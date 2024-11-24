Рецепт кексов из кабачковой икры

Если ваши закатки с кабачковой икрой начали портиться, не спешите их выбрасывать. Попробуйте приготовить из нее кексы, которые понравятся всем гостям.

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Для приготовления возьмите 70 г овсяных хлопьев, два куриных яйца, 250 г кабачковой икры, чайную ложку разрыхлителя и 50 г маслин.

Измельчите хлопья с помощью блендера или кофемолки до состояния муки. В отдельной емкости взбейте яйца, добавьте хлопья, размешайте и оставьте на 20 минут.

Маслины нарежьте кружочками, выложите их в икру к тесту. Добавьте разрыхлитель.

Замесите тесто и разложите его по смазанным маслом формочкам. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

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