Рецепт для похудения: запеканка из курицы и гречки

Полезный, вкусный и сытный обед из курицы и гречки. Можно приготовить вкуснейшую запеканку, которая не навредит фигуре.

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Для приготовления возьмите две куриные грудки, стакан гречки, 150 г сыра (17%), 200 г сметаны, две луковицы, чайную ложку хмели-сунели, столовую ложку оливкового масла, 1/2 чайной ложки соли и полтора стакана воды.

В форму для выпекания выложите промытую гречку, измельченный лук, чеснок и нарезанную на полоски грудку в специях и масле.

Сверху полейте все сметаной, посыпьте сыром, натертым на крупной терке. Добавьте соленую горячую воду. Поставьте запекаться на час при 180 градусах. Блюдо готово!

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