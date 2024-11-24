Рецепт завтрака для диабетиков

При сахарном диабете необходимо не только не допускать повышения уровня сахара в крови, но и следить за тем, чтобы он не упал ниже нормы. Для этого необходимо правильно питаться — часто, небольшими порциями, включая в каждый прием пищи белки, жиры и углеводы. Поскольку утром диабетики, как правило, принимают таблетки или делают укол инсулина, завтрак обязательно должен быть сытным и содержать достаточное количество углеводов. К тому же его нужно приготовить быстро, ведь от работы диабетиков никто не освобождает. Предлагаем самый простой вариант.

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Чтобы получить достаточную порцию калорий, на завтрак достаточно съесть три-четыре бутерброда из черного хлеба, намазанного сливочным маслом, с любым сыром твердых сортов. Хлеб лучше выбирать с повышенным содержанием клетчатки и семечками или орехами. К бутербродам можно подать порезанный брусочками свежий огурец. В качестве напитка лучше выбрать крепкий зеленый чай с лимоном. Если очень хочется сладкого, в чашку можно добавить немного сахарозаменителя, однако лучше обходиться без него.

Калорийность такого завтрака составит в среднем около 185 ккал на 100 г, в том числе 8 г белков, 10 г жиров и 15 г углеводов.