Химик рассказал, какая посуда может испортить вкус еды

От материала используемых кастрюль и сковородок зависит качество готового блюда. Дело в том, что некоторые материалы при нагревании вступают в контакт с соками еды и выделяют пахучие вещества. Это может даже испортить блюдо. От какой посуды на кухне лучше избавиться, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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Нержавеющая сталь. Популярный материал для посуды из-за долговечности. Но, если купить дешёвую стальную посуду, в ней могут содержаться никель и хром. Они придают блюдам неприятный металлический привкус и даже могут изменять их цвет.

Алюминий. Лёгкий металл, который быстро нагревается. Но в алюминиевой кастрюле нельзя готовить кислые продукты (томаты, лимоны) — кислота разъедает металл, из-за чего в пищу попадают его микрочастицы. Это может привести к проблемам со здоровьем. Лучше даже не хранить еду в алюминиевой посуде. А чтобы снизить риски, выбирать посуду стоит из анодированного алюминия.

Чугун. Долговечный металл, равномерно распределяющий тепло. Идеален для блинных сковородок. Но в посуде из чугуна тоже лучше не готовить кислое. Кроме того, чугун — пористый материал и хорошо впитывает запахи.

«Если при приготовлении используется большое количество специй, чеснока или лука, блюда могут отчасти впитать себя эти ароматы при следующей готовке», — отметил эксперт.

Медь. Считается, что медная посуда придаёт блюдам особенно насыщенный вкус и аромат. Её используют, например, для изготовления кофейных турок. Но за такой посудой надо тщательно ухаживать.

«Если не вытирать насухо, например, сковородку из меди, из-за влаги на ней может образовываться патина — налёт, который при нагревании разрушается и вступает во взаимодействие с продуктами», — объяснил Дорохов. Вся еда из-за этого может стать горькой.

Кстати, если вы моете посуду стиральным порошком — немедленно прекратите. Это может сильно навредить. Также нельзя загружать в посудомойку всё подряд — не все материалы можно там мыть.