Химик рассказал, какая посуда может испортить вкус еды

Посуда может изменить вкус еды. Какие кастрюли лучше не покупать
От материала используемых кастрюль и сковородок зависит качество готового блюда. Дело в том, что некоторые материалы при нагревании вступают в контакт с соками еды и выделяют пахучие вещества. Это может даже испортить блюдо. От какой посуды на кухне лучше избавиться, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Нержавеющая сталь. Популярный материал для посуды из-за долговечности. Но, если купить дешёвую стальную посуду, в ней могут содержаться никель и хром. Они придают блюдам неприятный металлический привкус и даже могут изменять их цвет.
Алюминий. Лёгкий металл, который быстро нагревается. Но в алюминиевой кастрюле нельзя готовить кислые продукты (томаты, лимоны) — кислота разъедает металл, из-за чего в пищу попадают его микрочастицы. Это может привести к проблемам со здоровьем. Лучше даже не хранить еду в алюминиевой посуде. А чтобы снизить риски, выбирать посуду стоит из анодированного алюминия.
Чугун. Долговечный металл, равномерно распределяющий тепло. Идеален для блинных сковородок. Но в посуде из чугуна тоже лучше не готовить кислое. Кроме того, чугун — пористый материал и хорошо впитывает запахи.
«Если при приготовлении используется большое количество специй, чеснока или лука, блюда могут отчасти впитать себя эти ароматы при следующей готовке», — отметил эксперт.
Медь. Считается, что медная посуда придаёт блюдам особенно насыщенный вкус и аромат. Её используют, например, для изготовления кофейных турок. Но за такой посудой надо тщательно ухаживать.
«Если не вытирать насухо, например, сковородку из меди, из-за влаги на ней может образовываться патина — налёт, который при нагревании разрушается и вступает во взаимодействие с продуктами», — объяснил Дорохов. Вся еда из-за этого может стать горькой.
Кстати, если вы моете посуду стиральным порошком — немедленно прекратите. Это может сильно навредить. Также нельзя загружать в посудомойку всё подряд — не все материалы можно там мыть.