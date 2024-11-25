В России увеличили срок хранения кумыса

Российские ученые разработали способ производства кумыса, который увеличивает срок его хранения до двух недель. Эта разработка принададлежит команде Новосибирского государственного аграрного университета под руководством Олега Сороколетова, кандидата сельскохозяйственных наук.

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Чтобы продлить срок хранения напитка, ученые добавили в его состав раствор с антимикробными пептидами и меланином. Эти вещества добыты из хитина черной львинки — насекомого, официально признанного сельскохозяйственным в России в 2023 году. Пептиды и меланин обладают антиоксидантными и антимикробными свойствами, что позволяет улучшить органолептические характеристики напитка, его состав и продлить срок годности.

Разработчики уверены, что их изобретение не только продлит срок хранения кумыса, но и сделает его полезнее, расширив ассортимент кисломолочных продуктов на рынке. Новая технология уже запатентована.