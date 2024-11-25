Биолог рассказала, можно ли есть прошлогоднее варенье

Перед употреблением прошлогодних варенья, компота или меда необходимо убедиться в отсутствии «подозрительных признаков», рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Она отметила, что плесень, изменение цвета и кислый вкус говорят об испорченном продукте.

Варенье, мед или компоты нужно хранить только в чистой и герметичной таре, в прохладном, сухом месте. В таком случае данные продукты, если позволяет срок годности, сохранят свежесть через год иди дольше. Плесень, неприятный запах или изменение цвета говорят о том, что продукт лучше не употреблять. Кислый вкус может быть признаком брожения. Такое варенье есть не стоит, — добавила Лялина.

Домашние компоты обычно сохраняют свои свойства до одного-двух лет при правильном хранении, напомнила Лялина. Если крышка вздута, компот мутный или имеет неприятный запах, его употребление опасно, отметила эксперт.

Старые жестяные крышки могут со временем окисляться, что влияет на вкус и безопасность продукта. Помните, что варенье и компоты из ягод, где остались косточки, через год могут быть опасны из-за выделенного из косточек гликозида амигдолина, который под воздействием ферментов превращается в синильную кислоту, — заявила Лялина.

Биолог напомнила, что мед является продуктом с практически неограниченным сроком годности, если его правильно хранить. Позапрошлогодний мед вполне пригоден к употреблению, но если в него попала вода или он неправильно хранился (например, в сыром месте), он может закиснуть, подытожила Лялина.

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