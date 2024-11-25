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Собираем идеальную селедку под шубой: советы и 3 лучших рецепта

Селедка под шубой — закуска, без которой сложно вообразить новогодний стол. Она проста в приготовлении, но все же даже тут имеется ряд нюансов. Рассказываем, как собрать идеальную селедку под шубой, и приводим лучшие рецепты салата. Вас ждут:

Собираем идеальную селедку под шубой: советы и три лучших рецепта
© globallookpress.com
  • сельдь под шубой по ГОСТу;
  • селедка под шубой с яйцом;
  • современное переосмысление селедки под шубой.

Как натереть продукты для селедки под шубой

Первый вопрос, который возникает у кулинара, — как измельчить овощи? Существует три варианта:

  • нарубите мелким кубиком;
  • нашинкуйте на мелкой терке;
  • нашинкуйте на средней или крупной терке.

Оптимальным считается последний вариант. Крупно натертые ингредиенты хорошо слипаются, а значит, салат не рассыпется на вилке. При этом, в отличие от мелко натертых продуктов, овощи не выглядят кашеобразно. Таким образом, блюдо получается и красивым, и удобным в употреблении.

Порядок слоев в селедке под шубой

Второй вопрос: в каком порядке выкладывать продукты? Традиционной считается следующая последовательность:

  • тонкие слайсы сельди;
  • мелко нашинкованный лук;
  • картошка;
  • вареная морковь;
  • свекла.

Иногда добавляют промежуточный слой — яйцо. Поверх каждого слоя необходимо нанести сеточку майонеза. Он не только сделает закуску нежнее, но и скрепит ингредиенты.

Чтобы салат напоминал слоеный торт, выкладывайте ингредиенты в разъемную форму. Вы также можете использовать прозрачную салатницу (или небольшие порционные салатники).

Можно ли заменить продукты в селедке под шубой

Если вам не по вкусу морковь, лук или даже сельдь, не стоит расстраиваться. Существует масса альтернативных рецептов классической закуски:

  • вместо селедки возьмите любую другую соленую рыбу или крабовые палочки;
  • вместо картофеля можно положить авокадо;
  • лук заменят маринованные огурцы или кислое яблочко;
  • заменой майонеза станет сметана или йогурт без добавок;
  • слой моркови можно заменить двумя слоями свеклы.

К майонезу можно добавить измельченный чеснок и приправы по вкусу. Так что доверьтесь собственным предпочтениям и приготовьте идеальный авторский салат. Если же вы предпочитаете проверенные временем блюда, следуйте рецептам, приведенным ниже.

Селедка под шубой по ГОСТу

  • Филе слабосоленой сельди — 1 шт. (около 200 г)
  • Картошка средняя — 3 шт.
  • Свекла средняя — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Майонез — 250 г или по вкусу
  • Уксус — 1 ст. л.
  • Приправы — по вкусу

Неочищенные овощи отварите до мягкости, после охлаждения крупно натрите. Рыбку мелко нарежьте. Лук нашинкуйте мелким кубиком и залейте уксусом на 10 минут, после чего слейте излишки маринада. Выложите слои, равномерно покрывая их майонезом:

  1. Рыба.
  2. Лук.
  3. Картофель.
  4. Морковь.
  5. Свекла.

Уберите закуску настаиваться в холодильник. Слои хорошо пропитаются за пару часов.

Селедка под шубой с яйцом

  • Филе слабосоленой сельди — 1-2 шт.
  • Картошка — 2-3 шт.
  • Морковь — 1-2 шт.
  • Свекла — 1-2 шт. (средние)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 2-3 шт.
  • Майонез — по вкусу

Овощи, не очищая, отварите до мягкости, после охлаждения натрите. Яйца сварите вкрутую и натрите. Луковицу и рыбу нашинкуйте мелкими кусочками. Выложите ингредиенты слоями:

  1. Рыба.
  2. Лук.
  3. Картошка.
  4. Морковь.
  5. Яйца.
  6. Свекла.

Делайте майонезную прослойку между всеми слоями. Уберите закуску в холодильник на два часа или больше.

Современная селедка под шубой

  • Филе слабосоленой сельди — 250 г
  • Картошка средняя — 2-3 шт.
  • Свекла — 2 шт.
  • Морковь крупная — 1 шт.
  • Яблоко кисло-сладкого сорта — 1 шт.
  • Луковица небольшая — 1 шт.
  • Йогурт без наполнителей (можно взять сметану) — 200 г
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Укроп свежий — пара веточек
  • Приправы — по вкусу

Овощи отварите, очистите и крупно натрите. Рыбу мелко нарежьте. Лук нашинкуйте мелкими кубиками и сбрызните соком лимона. Йогурт соедините с горчицей и остатками цитрусового сока, перемешайте до однородности. Выложите ингредиенты в следующем порядке, не забывая промазывать соусом:

  1. Сельдь.
  2. Лук.
  3. Картошка.
  4. Морковь.
  5. Свекла.

Посыпьте блюдо измельченной зеленью и уберите в холодильник минимум на два часа.

Теперь вы знаете, как приготовить идеальную селедку под шубой.

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