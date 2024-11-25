Собираем идеальную селедку под шубой: советы и три лучших рецепта

Собираем идеальную селедку под шубой: советы и 3 лучших рецепта
Селедка под шубой — закуска, без которой сложно вообразить новогодний стол. Она проста в приготовлении, но все же даже тут имеется ряд нюансов. Рассказываем, как собрать идеальную селедку под шубой, и приводим лучшие рецепты салата. Вас ждут:
- сельдь под шубой по ГОСТу;
- селедка под шубой с яйцом;
- современное переосмысление селедки под шубой.
Как натереть продукты для селедки под шубой
Первый вопрос, который возникает у кулинара, — как измельчить овощи? Существует три варианта:
- нарубите мелким кубиком;
- нашинкуйте на мелкой терке;
- нашинкуйте на средней или крупной терке.
Оптимальным считается последний вариант. Крупно натертые ингредиенты хорошо слипаются, а значит, салат не рассыпется на вилке. При этом, в отличие от мелко натертых продуктов, овощи не выглядят кашеобразно. Таким образом, блюдо получается и красивым, и удобным в употреблении.
Порядок слоев в селедке под шубой
Второй вопрос: в каком порядке выкладывать продукты? Традиционной считается следующая последовательность:
- тонкие слайсы сельди;
- мелко нашинкованный лук;
- картошка;
- вареная морковь;
- свекла.
Иногда добавляют промежуточный слой — яйцо. Поверх каждого слоя необходимо нанести сеточку майонеза. Он не только сделает закуску нежнее, но и скрепит ингредиенты.
Чтобы салат напоминал слоеный торт, выкладывайте ингредиенты в разъемную форму. Вы также можете использовать прозрачную салатницу (или небольшие порционные салатники).
Можно ли заменить продукты в селедке под шубой
Если вам не по вкусу морковь, лук или даже сельдь, не стоит расстраиваться. Существует масса альтернативных рецептов классической закуски:
- вместо селедки возьмите любую другую соленую рыбу или крабовые палочки;
- вместо картофеля можно положить авокадо;
- лук заменят маринованные огурцы или кислое яблочко;
- заменой майонеза станет сметана или йогурт без добавок;
- слой моркови можно заменить двумя слоями свеклы.
К майонезу можно добавить измельченный чеснок и приправы по вкусу. Так что доверьтесь собственным предпочтениям и приготовьте идеальный авторский салат. Если же вы предпочитаете проверенные временем блюда, следуйте рецептам, приведенным ниже.
Селедка под шубой по ГОСТу
- Филе слабосоленой сельди — 1 шт. (около 200 г)
- Картошка средняя — 3 шт.
- Свекла средняя — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Майонез — 250 г или по вкусу
- Уксус — 1 ст. л.
- Приправы — по вкусу
Неочищенные овощи отварите до мягкости, после охлаждения крупно натрите. Рыбку мелко нарежьте. Лук нашинкуйте мелким кубиком и залейте уксусом на 10 минут, после чего слейте излишки маринада. Выложите слои, равномерно покрывая их майонезом:
- Рыба.
- Лук.
- Картофель.
- Морковь.
- Свекла.
Уберите закуску настаиваться в холодильник. Слои хорошо пропитаются за пару часов.
Селедка под шубой с яйцом
- Филе слабосоленой сельди — 1-2 шт.
- Картошка — 2-3 шт.
- Морковь — 1-2 шт.
- Свекла — 1-2 шт. (средние)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца — 2-3 шт.
- Майонез — по вкусу
Овощи, не очищая, отварите до мягкости, после охлаждения натрите. Яйца сварите вкрутую и натрите. Луковицу и рыбу нашинкуйте мелкими кусочками. Выложите ингредиенты слоями:
- Рыба.
- Лук.
- Картошка.
- Морковь.
- Яйца.
- Свекла.
Делайте майонезную прослойку между всеми слоями. Уберите закуску в холодильник на два часа или больше.
Современная селедка под шубой
- Филе слабосоленой сельди — 250 г
- Картошка средняя — 2-3 шт.
- Свекла — 2 шт.
- Морковь крупная — 1 шт.
- Яблоко кисло-сладкого сорта — 1 шт.
- Луковица небольшая — 1 шт.
- Йогурт без наполнителей (можно взять сметану) — 200 г
- Горчица — 1 ч. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Укроп свежий — пара веточек
- Приправы — по вкусу
Овощи отварите, очистите и крупно натрите. Рыбу мелко нарежьте. Лук нашинкуйте мелкими кубиками и сбрызните соком лимона. Йогурт соедините с горчицей и остатками цитрусового сока, перемешайте до однородности. Выложите ингредиенты в следующем порядке, не забывая промазывать соусом:
- Сельдь.
- Лук.
- Картошка.
- Морковь.
- Свекла.
Посыпьте блюдо измельченной зеленью и уберите в холодильник минимум на два часа.
Теперь вы знаете, как приготовить идеальную селедку под шубой.