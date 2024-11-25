Ароматная новогодняя выпечка за полчаса — кекс с орехами и какао
Новогодний кекс с орехами и какао — вкусный и красивый десерт, который станет отличным дополнением к праздничному столу. Эта новогодняя выпечка готовится из доступных ингредиентов и не требует много времени.
Ингредиенты
- Мука — 100 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Сахар — 150 г
- Какао — 3 ст. л.
- Ванилин — 1/2 ч. л.
- Соль — на кончике ножа
- Яйца — 3 шт.
- Сливочное масло — 100 г
- Шоколад — 50 г
- Любимые орехи — 50 г
Способ приготовления
- Смешать в глубокой миске все сухие ингредиенты. Добавить в чашу теплое сливочное масло.
- Шоколад вместе с орехами измельчить ножом. Можно отрегулировать размер крошки на свое усмотрение.
- Разбиваем в миску яйца и перемешиваем все ингредиенты между собой.
- Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов.
- Выпекаем кекс примерно полчаса. Готовность проверяем зубочисткой. Время выпекания будет варьироваться от глубины формы и мощности духовки.