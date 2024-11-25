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Ароматная новогодняя выпечка за полчаса — кекс с орехами и какао

Новогодний кекс с орехами и какао — вкусный и красивый десерт, который станет отличным дополнением к праздничному столу. Эта новогодняя выпечка готовится из доступных ингредиентов и не требует много времени.

Ароматная новогодняя выпечка за полчаса — кекс с орехами и какао
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Мука — 100 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Сахар — 150 г
  • Какао — 3 ст. л.
  • Ванилин — 1/2 ч. л.
  • Соль — на кончике ножа
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Шоколад — 50 г
  • Любимые орехи — 50 г

Способ приготовления

  1. Смешать в глубокой миске все сухие ингредиенты. Добавить в чашу теплое сливочное масло.
  2. Шоколад вместе с орехами измельчить ножом. Можно отрегулировать размер крошки на свое усмотрение.
  3. Разбиваем в миску яйца и перемешиваем все ингредиенты между собой.
  4. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов.
  5. Выпекаем кекс примерно полчаса. Готовность проверяем зубочисткой. Время выпекания будет варьироваться от глубины формы и мощности духовки.
Еда