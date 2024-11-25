Ароматная новогодняя выпечка за полчаса — кекс с орехами и какао

Новогодний кекс с орехами и какао — вкусный и красивый десерт, который станет отличным дополнением к праздничному столу. Эта новогодняя выпечка готовится из доступных ингредиентов и не требует много времени.

Ингредиенты

Мука — 100 г

Разрыхлитель — 5 г

Сахар — 150 г

Какао — 3 ст. л.

Ванилин — 1/2 ч. л.

Соль — на кончике ножа

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г

Шоколад — 50 г

Любимые орехи — 50 г

Способ приготовления