Печем новогодний пирог с орехами и апельсинами на праздничный стол!
Новогодний пирог с орехами и апельсинами — не просто выпечка, это символ тепла, уюта и радости, которые мы ждем от праздника. Приготовление такого пирога станет отличным поводом для того, чтобы собраться всей семьей и провести время вместе, предвкушая наступающее торжество.
Ингредиенты
- Мука — 300 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Сахар — 200 г
- Корица — 2 ст. л.
- Ванилин — 1/2 ч. л.
- Коньяк — 40 мл
- Яйца — 3 шт.
- Сливочное масло — 100 г
- Апельсин — 1 шт.
- Любимые орехи — 50 г
Способ приготовления
- Выжать сок из апельсина. Цедру натереть на мелкой терке. Старайтесь срезать только верхнюю часть кожуры, белая часть будет горчить.
- Орехи измельчить ножом до состояния крошки.
- Смешать сахар с мягким сливочным маслом. После — добавить желтки. Яичный белок пригодится чуть позже.
- К сахарной смеси добавить муку с разрыхлителем, сок из апельсина, коньяк, пряности, цедру и орехи.
- Белки взбить до плотной пены. Когда она будет готова, аккуратно вмешать ее в тесто.
- В разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут убрать пирог. Готовность проверить зубочисткой или ножом.