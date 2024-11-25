Печем новогодний пирог с орехами и апельсинами

Новогодний пирог с орехами и апельсинами — не просто выпечка, это символ тепла, уюта и радости, которые мы ждем от праздника. Приготовление такого пирога станет отличным поводом для того, чтобы собраться всей семьей и провести время вместе, предвкушая наступающее торжество.

Ингредиенты

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 5 г

Сахар — 200 г

Корица — 2 ст. л.

Ванилин — 1/2 ч. л.

Коньяк — 40 мл

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г

Апельсин — 1 шт.

Любимые орехи — 50 г

Способ приготовления