$102.58+1.90107.43+1.35
Войти в почту

Печем новогодний пирог с орехами и апельсинами на праздничный стол!

Новогодний пирог с орехами и апельсинами — не просто выпечка, это символ тепла, уюта и радости, которые мы ждем от праздника. Приготовление такого пирога станет отличным поводом для того, чтобы собраться всей семьей и провести время вместе, предвкушая наступающее торжество.

Печем новогодний пирог с орехами и апельсинами
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Сахар — 200 г
  • Корица — 2 ст. л.
  • Ванилин — 1/2 ч. л.
  • Коньяк — 40 мл
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Любимые орехи — 50 г

Способ приготовления

  1. Выжать сок из апельсина. Цедру натереть на мелкой терке. Старайтесь срезать только верхнюю часть кожуры, белая часть будет горчить.
  2. Орехи измельчить ножом до состояния крошки.
  3. Смешать сахар с мягким сливочным маслом. После — добавить желтки. Яичный белок пригодится чуть позже.
  4. К сахарной смеси добавить муку с разрыхлителем, сок из апельсина, коньяк, пряности, цедру и орехи.
  5. Белки взбить до плотной пены. Когда она будет готова, аккуратно вмешать ее в тесто.
  6. В разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут убрать пирог. Готовность проверить зубочисткой или ножом.
Еда