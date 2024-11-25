Четыре блюда из растительных продуктов, которыми можно заменить мясо

4 белковых блюда из растительных продуктов: протеин в пост и для веганов
Пост и переход на растительное питание не повод отказывать себе в протеинах. Тем более что растительный белок усваивается лучше молочного и животного. Приводим подборку белковых блюд для постящихся и веганов. Вас ждут:
- омлет из тофу;
- чечевичные котлеты;
- паштет из красной фасоли и грибов;
- домашний хумус.
Омлет из тофу с овощами
- Тофу — 200 г
- Лук красный — 1 шт.
- Черри — 5 шт.
- Оливковое масло — 2 ч. л.
- Соль, куркума, другие приправы — по вкусу
- Свежая зелень — для украшения
Раскалите сковороду, влейте масло, всыпьте полукольцами лук и соль, пассеруйте до прозрачности. Следом всыпьте вручную раскрошенный тофу, жарьте около минуты, посыпьте куркумой и другими приправами, перемешайте. Добавьте четвертинки черри, перемешайте, жарьте 2–3 минуты. Перед подачей посыпьте мелко нашинкованной зеленью.
Чечевичные котлеты в панировке
- Чечевица — 200 г
- Картофель — 100 г
- Лук — 1/2 головки
- Приправы (любые) — по вкусу
- Панировочные сухари — 30 г
- Растительное масло — сколько уйдет
- Вода — 500 мл
Варите промытую чечевицу 20–25 минут на слабом огне, затем оставьте под крышкой на полчаса, слейте воду. Лук обжарьте до прозрачности. Сырую картошку нарежьте брусками, добавьте к чечевице, посыпьте луком и приправами. Измельчите ингредиенты в блендере или через мясорубку, сформируйте из «фарша» котлеты и обваляйте в сухарях. Обжаривайте по 5 минут с обеих сторон на слабом огне.
Паштет из фасоли и шампиньонов
- Красная фасоль — 300 г
- Шампиньоны — 200 г
- Растительное масло — 6 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Луковица — 1 шт.
- Приправы — по вкусу
Замочите фасоль в холодной воде на 6 часов, смените воду и варите 2 часа после закипания. Воду после варки перелейте в отдельную кастрюлю. Обжарьте мелко нашинкованный лук до золотистости в небольшом количестве масла. В другой сковороде обжарьте в масле грибы, нарезанные ломтиками (жарьте их 6–7 минут). Соедините ингредиенты в чаше блендера и измельчите. Чтобы сделать консистенцию паштета более нежной, влейте немного воды из-под фасоли. Добавьте приправы и цитрусовый сок, перемешайте, дайте остыть.
Домашний хумус
- Нут — 100 г
- Паста из белого кунжута (можно сделать самостоятельно) — 4 ч. л.
- Оливковое масло — 6 ст. л
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — 1 ч. л.
- Сок лимона — 3 ст. л.
- Перец, зелень, другие добавки — по вкусу
Замочите нут на 5 часов, затем варите 2 часа на слабом огне. Воду из-под нута перелейте в отдельную кастрюлю. Выложите нут в чашу блендера, добавьте чеснок, кунжутную пасту, приправы, пюрируйте. Чтобы сделать консистенцию хумуса нежнее, добавьте немного воды из-под нута. Влейте лимонный сок и хорошо перемешайте.
Эти простые в приготовлении, но очень вкусные блюда сделают растительный рацион сытным и сбалансированным.