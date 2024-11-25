Четыре блюда из растительных продуктов, которыми можно заменить мясо

Пост и переход на растительное питание не повод отказывать себе в протеинах. Тем более что растительный белок усваивается лучше молочного и животного. Приводим подборку белковых блюд для постящихся и веганов. Вас ждут:

омлет из тофу;

чечевичные котлеты;

паштет из красной фасоли и грибов;

домашний хумус.

Омлет из тофу с овощами

Тофу — 200 г

Лук красный — 1 шт.

Черри — 5 шт.

Оливковое масло — 2 ч. л.

Соль, куркума, другие приправы — по вкусу

Свежая зелень — для украшения

Раскалите сковороду, влейте масло, всыпьте полукольцами лук и соль, пассеруйте до прозрачности. Следом всыпьте вручную раскрошенный тофу, жарьте около минуты, посыпьте куркумой и другими приправами, перемешайте. Добавьте четвертинки черри, перемешайте, жарьте 2–3 минуты. Перед подачей посыпьте мелко нашинкованной зеленью.

Чечевичные котлеты в панировке

Чечевица — 200 г

Картофель — 100 г

Лук — 1/2 головки

Приправы (любые) — по вкусу

Панировочные сухари — 30 г

Растительное масло — сколько уйдет

Вода — 500 мл

Варите промытую чечевицу 20–25 минут на слабом огне, затем оставьте под крышкой на полчаса, слейте воду. Лук обжарьте до прозрачности. Сырую картошку нарежьте брусками, добавьте к чечевице, посыпьте луком и приправами. Измельчите ингредиенты в блендере или через мясорубку, сформируйте из «фарша» котлеты и обваляйте в сухарях. Обжаривайте по 5 минут с обеих сторон на слабом огне.

Паштет из фасоли и шампиньонов

Красная фасоль — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Растительное масло — 6 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Луковица — 1 шт.

Приправы — по вкусу

Замочите фасоль в холодной воде на 6 часов, смените воду и варите 2 часа после закипания. Воду после варки перелейте в отдельную кастрюлю. Обжарьте мелко нашинкованный лук до золотистости в небольшом количестве масла. В другой сковороде обжарьте в масле грибы, нарезанные ломтиками (жарьте их 6–7 минут). Соедините ингредиенты в чаше блендера и измельчите. Чтобы сделать консистенцию паштета более нежной, влейте немного воды из-под фасоли. Добавьте приправы и цитрусовый сок, перемешайте, дайте остыть.

Домашний хумус

Нут — 100 г

Паста из белого кунжута (можно сделать самостоятельно) — 4 ч. л.

Оливковое масло — 6 ст. л

Чеснок — 2 зубчика

Соль — 1 ч. л.

Сок лимона — 3 ст. л.

Перец, зелень, другие добавки — по вкусу

Замочите нут на 5 часов, затем варите 2 часа на слабом огне. Воду из-под нута перелейте в отдельную кастрюлю. Выложите нут в чашу блендера, добавьте чеснок, кунжутную пасту, приправы, пюрируйте. Чтобы сделать консистенцию хумуса нежнее, добавьте немного воды из-под нута. Влейте лимонный сок и хорошо перемешайте.

Эти простые в приготовлении, но очень вкусные блюда сделают растительный рацион сытным и сбалансированным.