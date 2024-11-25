Кто больше вредит природе — веганы или мясоеды

На крупнейшем экофоруме в мире — COP29 в Баку — вегетарианцы вместе с экспертами по продовольственной безопасности рассказали журналистам о связи потребления мяса с глобальным потеплением. В то же время NEWS.ru вспомнил об исследованиях, по которым поедание растений иногда может принести больше вреда природе, чем мясоедение, и поговорил об этом с участниками форума. Что из этого вышло — читайте в материале.

Что говорят исследования о пользе вегетарианства для планеты

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2017 году из-за выращивания, транспортировки и переработки мяса в атмосферу попало 5,69 млрд CO2-эквивалента, или около 10% всех мировых выбросов. Недавнее исследование Университета Иллинойса говорит о том, что сегодня из-за еды животного происхождения образуется вдвое больше CO2 (парникового газа, зависающего в атмосфере и не позволяющего солнечному излучению, отразившемуся от Земли, уйти в космос), чем из-за растительной пищи. Причем 25% всех выбросов связано с производством говядины. В том числе и потому, что под эти цели вырубаются различного рода лесные массивы.

Почему животноводство так влияет на климат? Во-первых, скоту нужно много растительности, которая вполне годится в пищу для человека. К примеру, исследование ООН показало, что для производства 1 кг мяса нужно 3 кг зерна. Конечно, животные едят и траву, и остатки урожая. Однако производство животных белков требует больше земли, воды и энергии, чем растительных.

Во-вторых, в желудках коров и овец содержатся бактерии, которые помогают им переваривать траву и другие «грубые» продукты. В результате животные в процессе пищеварения извергают метан — газ в десятки раз сильнее, чем CO2 по своему «парниковому эффекту». Аналитики сравнивают это условно с 2,8 млрд тонн CO2. Кроме того, огромные объемы метана (=0,9 млрд тонн CO2) выделяются при разложении навоза.

Чем вегетарианство может навредить Земле

В то же время многие эксперты сегодня призывают обращать внимание не только на вид продукции, но и на то, сколько на ее производство ушло воды, как ее перевозили и на многие другие факторы. К примеру, если те же помидоры или огурцы до магазинов доставляли на самолетах или грузовиках на большие расстояния и в результате производились большие выбросы CO2, а ту же курицу просто привезли на рынок из деревни в двух километрах, то углеродный след (объем выбросов CO2) от последней будет ощутимо меньше.

Здесь интересно исследование ученого из Оксфорда Джозефа Пура. В 2018 году он сравнил технологии производства, переработки и пути поставок 43 продуктов, на долю которых приходится 90% потребляемых в мире белка и калорий. Они были произведены на 39 тысячах ферм в 119 странах, включая Россию. Каждый продукт оценивался по количеству выбросов CO2, расходу воды на производство и ряду других факторов. И несмотря на то, что в целом Пур пришел к тому же выводу о куда большей экологичности потребления растительных продуктов, он и другие ученые выделили несколько, которые могут провоцировать куда больше выбросов парниковых газов, чем животные.

Какие продукты растительного происхождения опасны для природы

Какао и шоколад

Из-за добычи какао-бобов в мире активно вырубаются леса. По оценкам Всемирного банка, из-за какао-плантаций только с 1988 по 2008 год были уничтожены от 2 до 3 млн га деревьев. По оценкам ученых, на производство и доставку одного кило шоколада приходится 11 кг выбросов СO2. А у какао-порошка этот показатель выше ровно втрое, что делает его более «токсичным», чем свинину или курятину.

Тепличные грибы

Ученые из Мичиганского университета указывают, что их средний углеродный след составляет 3,1 кг CO2 / кг продукции. Это сопоставимо с индейкой (2,5 кг CO2 / кг) и тунцом (2,1 кг CO2 / кг).

Авокадо

Как ни странно, для полезной ягоды нужно очень много воды. На 1 килограмм собственного веса это растение потребляет 824 литра влаги. Все это приводит к тому, что в Латинской Америке стали чаще выкачивать воду из рек, что приводит к засухе в некоторых районах континента. При этом выбросы CO2 на его выращивание и транспортировку здесь минимальны — всего 0,6 кг газа на 1 кило товара.

Кешью, миндаль и грецкие орехи

Эти лакомства еще опаснее, чем авокадо. По оценкам Джозефа Пура, в среднем они впитывают около 4,1 тыс. литров воды на килограмм веса. Средняя углеродоемкость кешью составляет 4,9, миндаля — 2,27, грецких орехов — 1,5 CO2 / кг веса.

Кто опаснее для климата — вегетарианцы или потребители мяса

На пресс-конференции, посвященной веганству и продовольственной безопасности, NEWS.ru задал вопрос ее участникам — что они думают об исследованиях, касающихся вреда растительной диеты для планеты.

Стефани Моу из «Про Вег Интернешнл» отметила, что, по итогу изысканий, которые проводят в ее организации, эксперты выступают за распространение именно вегетарианской диеты в мире. И чрезмерное потребление мяса, отметила Моу, сегодня в первую очередь распространено на Глобальном Севере (в России, Евросоюзе, США и Канаде) и именно там следует принять меры по сокращению потребления животных продуктов.

«Тогда мы могли бы значительно сократить выбросы парниковых газов, которые мы видим в этих странах», — сказала она.

В свою очередь независимый консультант по природе, продуктам питания и климату Беатрис Лурасчи указала, что один из самых сильных научных консенсусов сегодня указывает на то, что для выращивания животных используются слишком большие территории, и это с учетом вырубки лесов, которые потребляют CO2, создает огромный источник выбросов парниковых газов.

«И если бы потребление животного белка в мире снизилось, мы бы увидели немедленное сокращение выбросов», — вторит Лурасчи предыдущему спикеру.

Представитель Фонда изменения рынков Альма Кстрейон-Давила немного уточнила эти данные, приведя цифры из исследований прошлых лет (с ними ознакомился и NEWS.ru).

«Более 80% [сельскохозяйственных] земель (по другим данным, 77%. — NEWS.ru) на планете используется для животноводства, о чем и говорила Беатрис, это дает только 18% потребляемых сегодня в мире калорий и 37% от общего количества белка. В то время как растительные сельскохозяйственные культуры дают миру 82% калорий и 63% белка», — отмечает она.

Софи Айлмкер из международной организации «Четыре лапы» тем временем предложила подумать не только о выбросах, но и о потребляемых ресурсах. О той же воде, которая используется для насыщения животных на протяжении всего цикла их жизни. А водные ресурсы, как уже не раз доказали на COP29, не бесконечны.