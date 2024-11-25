Чистка вареных яиц часто превращается в испытание на терпение, особенно если скорлупа отходит кусочками. Но есть простой способ упростить этот процесс и сэкономить время.

Чтобы яйца легко очищались, попробуйте следующий метод:

Спустя пару минут после закипания воды аккуратно достаньте яйцо из кастрюли и слегка ударьте по нему ложкой, чтобы образовались трещины на скорлупе. Через них вода проникнет под скорлупу, сделав ее отделение гораздо проще.

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После варки, поместите яйцо в банку с небольшим количеством воды. Закройте крышку и потрясите банку всего пять секунд. Вода и механическое движение помогут скорлупе отойти буквально за мгновение.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @nechetoff.