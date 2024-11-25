Новый йогурт из люпина и овса по качеству не уступает молочным аналогам

Исследователи разработали уникальный растительный йогурт, созданный на основе люпина и овса, который по вкусовым качествам и текстуре не уступает молочным аналогам. Новый продукт не только удовлетворяет потребности тех, кто выбирает растительную диету, но и предлагает более богатый состав питательных веществ по сравнению с большинством существующих растительных йогуртов.

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Новый продукт, разработанный на базе сладкого люпина из Австралии и овса, был признан важным достижением в пищевой отрасли. В эксперименте, проведенным в Университете Монаша, с которым познакомилась sfera.fm, для производства йогурта использовались пробиотические штаммы, которым потребовалось меньшее время для ферментации, а текстура и вкусовые характеристики полученного продукта получились максимально приближены к молочным йогуртам.

Ученые института BioPRIA Сушила Дхитала и Дамодара Дхакала исследовали различные пробиотические культуры, которые использовались для ферментации йогурта, и оценивали продукт в течение семи дней хранения. Основной задачей было выяснить, как различные пробиотические штаммы влияют на свойства йогурта в процессе хранения.

По данным, опубликованным в журнале Food Hydrocolloids, лучший результат показал йогурт из люпина и овса, ферментированный с помощью пробиотиков Lactobacillus plantarum и Bifidobacterium. Комбинация этих пробиотиков, а также высокое содержание белка и клетчатки в люпине способствовали тому, что продукт получил кремообразную консистенцию и богатый питательный состав.

Доцент Дхакал отметил, что этот растительный йогурт не только богат питательными веществами, но и обладает пониженным содержанием насыщенных жиров, что выгодно отличает его от многих аналогов на кокосовой основе. Кроме того, он содержит большое количество полезных микроэлементов и пробиотиков, что делает его отличным выбором для потребителей, предпочитающих здоровое питание.

«Этот продукт — первый йогурт на основе люпина и овса, который по своим характеристикам может конкурировать с молочными йогуртами», — подчеркнул Дхакал.

Австралийский сладкий люпин, который стал основой для нового продукта, активно выращивается в Западной Австралии, обеспечивающей 85% мирового производства этого ценного растения. Люпин популярен благодаря высокому содержанию белка и своим свойствам улучшать плодородие почвы, что делает его привлекательной культурой для устойчивого сельского хозяйства. В России набирает популярность возделывание люпина белого и узоколистного селекции ВНИИ люпина.

По прогнозу Андрея Волкова, председателя Правления Союза производителей продукции на растительной основе, новинки на российском рынке веганских йогуртов будут иметь высокую востребованность и перспективность.

Союз всегда выступает за любые инновации и и разнообразие продовольственной линейки. Именно инновации могут стать не только главным конкурентным преимуществом, но и источником прорыва для тех компаний, которые стремятся стать лидерами рынка. А применение растительных компонентов позволяет значительно разнообразить выбор потребителей в зависимости от предпочтений в части вкусовых характеристик продукта, — отметил эксперт.

Ранее sfera.fm сообщала о перспективах применении люпина в производстве функциональных напитков.